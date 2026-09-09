Volkswagen revela sus planes en Colombia: Tukan, Amarok y nuevos modelos electrificados

Amarok es uno de los próximos lanzamientos de Volkswagen en la región. /Volkswagen.

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La llegada de nuevos competidores al mercado regional plantea diferentes retos a los fabricantes con mayor tradición, como Volkswagen. La firma germana, con factorías en Brasil y Argentina, invirtió USD 3.700 millones para desarrollar 21 nuevos productos que se alineen tanto a la oferta como a la demanda actual.

Recientemente presentaron Tukan, el sucesor —o reemplazo— del tradicional y utilitario Saveiro y, aunque no especificaron su configuración, se habla de la posible implementación de algún tipo de hibridación. Algo similar ocurriría con la pick-up mediana Amarok.

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Juan Felipe Bedoya, director ejecutivo de ventas, posventa y marketing de VW para América Latina, y Hendrik Muth, vicepresidente de ventas y marketing para la región, hablaron sobre la actualidad de la marca, sus planes a futuro y los retos que enfrenta.

En un mercado tan diverso y con nuevos competidores, ¿cómo buscan que Volkswagen se mantenga vigente en Colombia?

Juan Felipe Bedoya: Tenemos una marca muy fuerte en Colombia, con una participación de mercado relevante y presencia en vehículos híbridos. Próximamente, cada nuevo modelo va a tener una versión electrificada, así que vamos a poder ocupar espacios que hoy no tenemos. También tenemos una oportunidad muy grande en el segmento de “pickups”. En Colombia representan entre 12 % y el 13 % de la industria y ahí nuestra participación todavía es pequeña. Con Tukan vamos a fortalecer mucho esa oferta y recuperar parte de la herencia que tuvimos con Saveiro.

Cuando hablan de vehículos electrificados, ¿se refieren a híbridos o también a eléctricos?

JFB: A largo plazo vamos a tener versiones híbridas y también vehículos eléctricos… Estamos mirando diferentes fuentes y orígenes para complementar nuestra oferta.

Hendrik Muth: Volkswagen es la segunda marca por ventas en toda la región y ya tenemos una posición muy fuerte en SUV. Los dos segmentos más importantes de Sudamérica son precisamente SUV y “pickups”, y vemos en las “pickups” una gran oportunidad de crecimiento. Nuestra estrategia es ofrecer vehículos desarrollados en Sudamérica para Sudamérica. La hibridación también es muy importante, especialmente por la evolución de la legislación en países como Colombia.

¿Cómo se prepara Volkswagen para enfrentar la llegada de nuevos competidores que ofrecen más tecnología a precios más bajos?

HM: Cuando prueben Tukan o Amarok se van a sorprender por la tecnología que tienen. Pero Volkswagen también tiene fortalezas que van más allá del producto. La marca tiene mucha fuerza en Colombia y está muy arraigada en la región. Conocemos a nuestros clientes y estamos probando nuestros vehículos directamente con ellos, por ejemplo, en minería y agro, para entender qué necesitan. No buscamos ser la marca más barata. Creemos que cuando un cliente prueba un Volkswagen entiende la diferencia, especialmente por la experiencia de manejo y los detalles del producto.

JFB: También tenemos una tradición muy importante de confiabilidad, durabilidad y desempeño. En Colombia la gente no compra un carro pensando en tenerlo solamente dos años, sino por mucho más tiempo. La industria está cambiando y nosotros también nos estamos transformando, pero tenemos una compañía con mucha capacidad de inversión y una marca que tiene una historia muy fuerte.

¿Qué expectativas tienen con Tukan en Colombia y qué papel jugará dentro de la estrategia de la marca?

JFB: Tukan es muy importante porque combina trabajo y estilo de vida. Está pensado para alguien que trabaja, pero que también disfruta del campo, tiene una finca o hace actividades al aire libre. También viene a recuperar una herencia importante de Saveiro. Queremos fortalecer nuestra oferta para los empresarios pyme, los independientes y las pequeñas empresas que necesitan capacidad de carga, pero que también quieren utilizar el vehículo con su familia.

¿Cuáles son las principales diferencias de Tukan frente a sus competidores?

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JFB: Es un vehículo un poco más grande que Saveiro, con un diseño renovado y mucha versatilidad. Más allá de compararlo directamente con otra marca, creemos que es un vehículo muy atractivo y que representa muy bien el ADN global de Volkswagen. Es un producto mucho más completo.

Volkswagen Tukan. Foto: Nicolás Fernández

Si un consumidor colombiano encuentra un vehículo con más equipamiento y menor precio, ¿qué razones tendría para elegir un Volkswagen?

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JFB: Lo primero es la tradición de la marca y la confiabilidad. Tukan es un vehículo moderno, con mucho equipamiento y un interior completamente renovado. También tenemos una fortaleza importante en servicio posventa. Nuestra operación de repuestos en Colombia es muy buena y tenemos disponibilidad y soporte técnico en todo el país. Al final, cuando un cliente compra un vehículo para trabajar, necesita que esté disponible. Y eso también depende del respaldo que tenga después de comprarlo.

HM: Y por eso estamos esperando que los medios puedan probar el vehículo. Cuando compras un carro para utilizarlo durante varios años, importan mucho el uso diario, los detalles, la comodidad y la versatilidad. Ahí también está el ADN de Volkswagen, y eso lo van a encontrar en Tukan.

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JFB: Hay otro punto importante: la tecnología no es solamente la pantalla o el sistema de entretenimiento. También está la tecnología con la que se produce el vehículo y que permite que sea confiable y tenga un buen desempeño en el tiempo. Ahí es donde nosotros encontramos una diferencia.

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