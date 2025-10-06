Volvo supera el millón de híbridos enchufables vendidos a nivel mundial

El crecimiento ha sido sostenido, pues de registrar cerca de 46.000 vehículos electrificados de este tipo en 2019, la compañía pasó a superar las 177.000 unidades en 2024. Foto: Volvo

Volvo Cars acaba de inscribir un nuevo capítulo en su transición hacia la movilidad eléctrica. En septiembre, la firma de origen sueco entregó su híbrido enchufable número un millón a nivel global, una cifra que confirma que su apuesta por las tecnologías de transición ha encontrado terreno fértil entre los conductores que aún no dan el salto definitivo al vehículo 100 % eléctrico.

De acuerdo con el fabricante, los híbridos enchufables (conocidos en la industria como PHEV) representaron el 23 % de todas las unidades comercializadas por la marca durante el primer semestre de 2025. El crecimiento ha sido sostenido y notable, pues de registrar cerca de 46.000 vehículos electrificados de este tipo en 2019, la compañía pasó a superar las 177.000 unidades en 2024, impulsada principalmente por la demanda de los XC60 y XC90 en sus tres grandes mercados: Europa, Estados Unidos y China.

Según datos de Volvo, el XC60 no solo se mantiene como uno de los pilares de la marca, sino que también lideró el segmento premium de híbridos enchufables en Europa durante 2024 y se ha sostenido en la cima global por tres años consecutivos. En 2025 continúa como referente. Su renovación, al igual que la del XC90, realizada el año pasado, ayudó a reforzar su presencia en territorios estratégicos como Suecia, Estados Unidos y el gigante asiático.

Adicionalmente, la gama se amplió recientemente con la llegada del XC70, el primer SUV de gran autonomía de la compañía, capaz de superar los 200 kilómetros en modo completamente eléctrico bajo el ciclo de homologación CLTC. Con esta incorporación, Volvo presume de ser hoy uno de los fabricantes tradicionales del segmento premium con la mayor proporción de ventas electrificadas bajo la fórmula híbrida enchufable.

“Volvo Cars apuesta por un futuro totalmente eléctrico y llegaremos a él al ritmo que convenga a nuestros clientes. Nuestros híbridos enchufables son un puente crucial hacia ese futuro para aquellos que aún no están listos para migrar al vehículo puramente eléctrico”, declaró Erik Severinson, director comercial de la compañía.

Una década construyendo el puente hacia la electrificación

La compañía sueca lleva más de diez años apostando por la tecnología híbrida enchufable como etapa de transición hacia la movilidad eléctrica. Su primer modelo bajo esta configuración llegó en 2012, con la versión PHEV diésel del familiar V60. En ese momento, se hablaba poco de la electrificación y, durante unos años, Volvo fue una de las marcas pioneras que ofrecía una variante PHEV para cada modelo de su gama.

Hoy, esa estrategia inicial se mantiene vigente, aunque adaptada a un panorama muy diferente. La compañía ofrece actualmente versiones híbridas enchufables en cinco modelos, que conviven con una oferta de seis vehículos completamente eléctricos. Según Volvo, esa combinación le ha permitido cubrir diferentes niveles de adopción tecnológica entre sus clientes, ofreciendo alternativas electrificadas en prácticamente todos los tamaños y rangos de precio del segmento premium.

Los datos internos de la marca indican que el uso real de estos vehículos va en la dirección prevista: los conductores circulan en modo eléctrico cerca de la mitad del tiempo, especialmente en recorridos en las ciudades. Ese comportamiento refleja que, en la práctica, buena parte del trayecto diario de los usuarios ya se realiza sin consumo de combustible fósil.

Para la compañía, esta tendencia refuerza la idea de que los híbridos enchufables seguirán desempeñando un papel relevante mientras avanza la infraestructura de recarga. El fabricante sostiene que la renovación continua de su gama PHEV facilita la transición hacia el vehículo 100 % eléctrico sin obligar al cliente a saltar de forma inmediata a la nueva tecnología.

