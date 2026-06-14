¿Aburrido del fútbol? Cinco series para ver este fin de semana si quiere apagar el Mundial

Mientras las pantallas globales se vuelcan hacia las transmisiones del Mundial, las plataformas de streaming se convierten en el refugio ideal para quienes buscan alternativas de entretenimiento. Foto: Liane Hentscher/Prime

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El pasado jueves se dio inicio a una nueva cita mundialista y, desde entonces, encender el televisor se ha convertido en un ejercicio predecible, el fútbol parece ser el único contenido disponible en la parrilla global.

Sin embargo, si ya se encuentra saturado de las transmisiones deportivas o simplemente busca una alternativa de entretenimiento para este fin de semana, le presentamos una selección de series que le permitirán desconectarse de las canchas.

1. Berlín y la dama del armiño (Netflix)

Se trata del ambicioso spin-off de La casa de papel, una de las producciones más importantes en la historia de la televisión española y la responsable de catapultar a la fama al actor Pedro Alonso. En esta serie, el carismático ladrón regresa a la acción con su equipo habitual, pero traslada su centro de operaciones a Sevilla.

Cabe recordar que los sucesos descritos ocurren antes de la trama de la serie original, por lo que no se debe esperar la aparición de los miembros de la banda de la Casa de la Moneda.

En esta ocasión, la historia gira en torno al traslado del famoso cuadro de Leonardo Da Vinci a la capital andaluza. Un gran empresario local encarga a Berlín el robo de la obra,no obstante, el protagonista creará un plan para estafar a su propio benefactor.

2. Off Campus (Amazon Prime Video)

Si prefiere el drama romántico juvenil, esta exitosa adaptación de las novelas de Elle Kennedy es la opción ideal. Ambientada en la ficticia Universidad Briar, la trama sigue las vidas de una estudiante de música clásica y el capitán del equipo de hockey del campus.

Para alcanzar sus metas individuales, ambos protagonistas deciden pactar un acuerdo de mutuo beneficio, ella accede a darle clases particulares para salvar sus calificaciones, mientras que él acepta fingir que es su novio para despertar los celos del joven que a ella le interesa. El tiempo compartido para sostener la fachada terminará transformando el engaño en un romance real.

3. The Bear (Disney+)

Para quienes buscan una dosis de drama intenso y realismo, esta producción sigue los pasos de Carmen “Carmy” Berzatto, un brillante chef que se ve obligado a regresar a su ciudad natal, Chicago, tras el suicidio de su hermano.

Su misión principal será hacerse cargo del decadente y caótico negocio de sándwiches familiar, mientras lidia en paralelo con su propio duelo, deudas acumuladas y un personal rebelde que se resiste al cambio.

4. Modern Family (Disney+ / Netflix)

Si prefiere una comedia más clásica y ligera, esta producción es la alternativa ideal. Filmada bajo el formato de falso documental, la serie sigue el día a día de tres ramas de una misma familia en Los Ángeles, California.

A través del humor, la producción aborda temas universales como las dinámicas de pareja, los retos de la crianza de los hijos y el inevitable choque generacional.

Todo esto se muestra a través de la evolución de un grupo diverso pero sumamente unido, cuyo eje central es el patriarca, Jay Pritchett. Es una opción perfecta si busca desconectarse con capítulos cortos y risas aseguradas.

5. Pluribus (Apple TV+)

Finalmente, para los amantes de la ciencia ficción combinada con el humor negro, llega esta propuesta creada por Vince Gilligan. Ambientada en Albuquerque, Nuevo México, la historia sigue a Carol Sturka, una escritora que resulta ser una de las únicas 13 personas en todo el planeta inmunes a un extraño virus extraterrestre. Dicha enfermedad ha conectado al resto de la humanidad en una pacífica mente colmena conocida como “la Unión”.

A diferencia de los escenarios apocalípticos tradicionales donde domina la violencia, aquí el conflicto es distinto, los infectados intentan asimilar a Carol de manera amistosa en una utopía colectiva de constante paz y felicidad.

Ya sea que opte por la tensión de las cocinas de Chicago, los enredos universitarios o una comedia para toda la familia, las plataformas de streaming ofrecen un catálogo lo suficientemente amplio para evadir los estadios por unos días.

Prepare su menú preferido, acomódese en el sofá y disfrute de un fin de semana libre de fueras de lugar y tarjetas rojas.

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