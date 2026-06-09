¿Cree saber de fútbol? Así es 7a0, el juego viral que lo reta a ganar el Mundial

El juego combina azar, memoria futbolera y estrategia para crear equipos de ensueño. Foto: Archivo Particular

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Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, también empiezan a aparecer juegos pensados para los hinchas que disfrutan armar equipos, recordar jugadores históricos y discutir cuál sería la mejor selección posible. Uno de ellos es 7a0, también presentado como Sete a Zero, una plataforma gratuita que se juega desde el navegador del celular o PC.

La propuesta es sencilla: el usuario tira un dado, recibe al azar una selección y una edición del Mundial, escoge un jugador de esa plantilla y lo suma a su once. El proceso se repite hasta completar el equipo. Después, el juego simula el camino en la Copa del Mundo y muestra si esa selección alcanza para levantar el título.

Según la propia página de 7a0, la base del juego incluye 46 selecciones, 177 plantillas y 4.009 jugadores. Eso permite que en una partida aparezcan figuras como Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Neymar o el Pibe Valderrama, pero también equipos y futbolistas menos recordados por el público general.

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¿Cómo se juega 7a0?

Para jugar, el usuario debe ingresar a www.7a0.com.br/es desde el navegador. En la página aparece una cancha vacía y, antes de comenzar, se puede escoger la formación. Entre las opciones están 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-2-4, 3-5-2, 5-3-2, 4-5-1 y 3-4-3.

Una vez elegida la alineación, empieza el sorteo. El dado selecciona una selección y un Mundial. A partir de ese resultado, el jugador debe elegir a un futbolista que haya hecho parte de esa plantilla y ubicarlo en su equipo. La dinámica continúa hasta completar los 11 puestos.

La gracia está en que el azar puede cambiarlo todo. En una misma partida pueden aparecer cracks históricos y, en la siguiente, selecciones menos conocidas. Por eso, el juego no solo premia los nombres famosos, sino también la memoria futbolera, pues tiene dos modos de juego.

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Los dos modos de juego

En el modo clásico, la página muestra el dorsal, el nombre y la valoración del jugador. Esto permite elegir con más información y comparar mejor las opciones disponibles.

El modo de memoria es más exigente. Allí el usuario debe apoyarse en lo que sabe de fútbol para tomar decisiones. El reto está en recordar qué jugadores hicieron parte de cada selección, en qué Mundial estuvieron y si sirven para la formación elegida.

Esa diferencia cambia la experiencia. En el modo clásico, la decisión puede ser más calculada. En el modo de memoria, el juego se convierte en una prueba para quienes creen conocer bien la historia de los Mundiales.

Después de completar el once, empieza la simulación. El equipo puede avanzar en la fase de grupos, pero luego llegan los partidos de eliminación directa. Ahí no siempre gana el equipo que parece más fuerte en el papel. Una delantera llena de estrellas puede ilusionar al comienzo y aun así quedarse por fuera antes de la final.

Ese es uno de los puntos más entretenidos de 7a0, ya que permite armar equipos casi imposibles, pero no entrega el título de forma automática. La formación, la posición de cada jugador, las valoraciones, el azar y la simulación terminan pesando en el resultado.

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