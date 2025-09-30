¿Cuáles son los beneficios de usar medias de compresión para correr?

En la práctica, cada corredor deberá evaluar si, en su caso particular, estas medias representan una ayuda real o simplemente un accesorio más. Foto: Getty Images

Correr exige un esfuerzo constante de músculos, vasos sanguíneos y estructuras del sistema circulatorio. Durante entrenamientos o carreras largas, los músculos de las piernas sufren microtraumatismos, se acumulan metabolitos de desecho como el lactato y la sangre debe retornar con eficiencia al corazón. En ese contexto, resulta lógico que la idea de aplicar presión en la pierna para facilitar la circulación, disminuir la hinchazón y estabilizar los músculos se vuelva atractiva. Muchos corredores confían en que estas medias les ayudarán a rendir mejor o a recuperarse con mayor rapidez.

Un análisis reciente permite observar hasta qué punto esas creencias tienen sustento. En 2025 se publicó la revisión sistemática “Wearing Compression Socks During Running Does Not Change Physiological, Running Performance, and Perceptual Outcomes”, que recopiló 28 ensayos clínicos con alrededor de 6.000 corredores. De ellos, 16 estudios con 2.840 participantes se incluyeron en un meta-análisis. Se evaluaron parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca y la concentración de lactato, variables de rendimiento como la velocidad y el tiempo hasta el agotamiento, además de percepciones subjetivas de esfuerzo y dolor muscular. La conclusión fue que la evidencia, clasificada de “muy baja a moderada”, no mostró diferencias relevantes entre usar medias de compresión y medias normales.

En números, la diferencia media en velocidad fue de –0,24, ligeramente menor con medias de compresión pero sin significancia estadística, y el tiempo hasta el agotamiento presentó una diferencia estandarizada de –0,26, también sin resultados concluyentes. En cuanto a las percepciones, tampoco se hallaron ventajas notables en esfuerzo percibido ni en molestias musculares.

Este trabajo no descarta del todo la utilidad de las medias, pero sí confirma que no existe una prueba sólida de que mejoren el rendimiento inmediato. El debate, entonces, se desplaza hacia los posibles beneficios en contextos específicos.

Álvaro Guzmán, fisioterapeuta especialista en biomecánica vascular de Corre Caminos, explica que “las medias de compresión aplican una presión decreciente desde el tobillo hacia la rodilla, lo que favorece el retorno venoso, reduce la acumulación de líquidos y limita la hinchazón en los músculos de la pierna”. Según él, esa presión gradual también puede disminuir la vibración muscular durante la carrera, lo que a su vez reduciría la fatiga mecánica.

Por su parte, Juan Estévez, entrenador y experto en rendimiento atlético advierte que “las medias de compresión funcionan mejor como herramientas de apoyo, no como sustitutos del entrenamiento ni de una adecuada recuperación. Son útiles en carreras largas, en sesiones consecutivas o cuando el corredor tiene molestias musculares persistentes, pero no garantizan mejorar tiempos. Si el atleta se siente más cómodo y seguro al usarlas, eso puede traducirse en un beneficio psicológico, aunque no se refleje en parámetros fisiológicos medibles”, dice Estévez.

Ambos coinciden en que el valor de estas medias es situacional, pues no transforman el rendimiento, pero pueden ser relevantes en circunstancias concretas.

Beneficios de las medias de compresión para correr

1. Soporte venoso: al comprimir la pierna con mayor intensidad en la parte baja y menor en la alta, se facilita el flujo sanguíneo de retorno al corazón, evitando la acumulación venosa.

2. Reducción de vibraciones musculares: la presión limita las oscilaciones producidas por el impacto, lo que podría disminuir microlesiones.

3. Mejor percepción corporal: la presión ligera sobre piel y músculos incrementa la conciencia del movimiento y ayuda a corregir la técnica.

4. Menor hinchazón post-esfuerzo: al reducir la acumulación de líquidos tras entrenamientos intensos, se alivia la sensación de pesadez.

5. Efecto psicológico: el corredor siente mayor contención, lo que puede aumentar su confianza y mejorar su gestión del esfuerzo.

Como advierte Estévez, no todos estos mecanismos actúan con la misma intensidad en cada persona ni en todas las circunstancias.

Claves para elegir y usarlas correctamente

Los expertos coinciden en los siguientes consejos para usar medias de compresión al correr:

• La presión recomendada para uso deportivo se ubica entre 20 y 30 mmHg, suficiente para brindar firmeza sin dificultar la circulación.

• Deben ajustarse al contorno de la pierna: demasiado flojas pierden efecto, demasiado apretadas pueden ser contraproducentes.

• Resultan más útiles en sesiones largas, de más de una hora, o en distancias extensas.

• También pueden emplearse tras la carrera para facilitar la recuperación.

• No reemplazan hábitos fundamentales: entrenamiento progresivo, descanso, nutrición e hidratación adecuados

