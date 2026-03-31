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Rocky, el perrito adoptado que nunca falta a su jornada laboral

Su compañía aporta un elemento emocional importante en labores que suelen ser demandantes.

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31 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Diversos estudios han demostrado que la presencia de perros en entornos laborales o actividades diarias puede contribuir a reducir el estrés.
Diversos estudios han demostrado que la presencia de perros en entornos laborales o actividades diarias puede contribuir a reducir el estrés.
Foto: @miestilobajio y @siapleon
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En el centro de León, México, un integrante muy especial forma parte de las jornadas diarias del sistema integral de aseo público. Se trata de Rocky, un perro que, tras ser adoptado por el personal del servicio, se ha convertido en un compañero constante durante los recorridos de limpieza.

Aunque no porta herramientas ni realiza tareas operativas, su presencia es permanente. Rocky camina al lado de los trabajadores, siguiendo su ritmo y acompañándolos en cada jornada.

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Con el paso del tiempo, su nobleza, lealtad y afecto incondicional lo han integrado plenamente al equipo, al grado de recibir su propio uniforme y, sobre todo, el cariño de quienes comparten con él largas horas de trabajo.

La historia de Rocky no solo refleja un acto de adopción responsable, sino también el vínculo que puede formarse entre los seres humanos y los animales en contextos cotidianos.

Su compañía aporta un elemento emocional importante en labores que suelen ser demandantes, generando un ambiente más cercano y humano entre los trabajadores.

Diversos estudios han demostrado que la presencia de perros en entornos laborales o actividades diarias puede contribuir a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la convivencia.

En este sentido, la experiencia de Rocky evidencia cómo un animal de compañía puede influir positivamente en la rutina, brindando apoyo emocional sin necesidad de palabras.

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