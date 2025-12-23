Cinco tipos de besos y cómo practicarlos: consejos de un experto en sexualidad

Foto: Pexels - Cottonbro Studios - Pexels

Nuestro invitado, el psicólogo, sexólogo y besólogo argentino, Ezequiel López Peralta , ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a personas y a parejas en el conocimiento y la comprensión de su sexualidad. Por eso hoy, en esta nota, compartimos su selección de diferentes tipos de besos y las técnicas para practicarlos, tomando como referencia ideas presentes en el Kama Sutra y otras tradiciones de exploración sexual.

Además, encontrará una serie de recomendaciones para que cada beso pueda convertirse en una experiencia más completa y estimulante.

El beso de contacto

Se da con la punta de la lengua, que va jugando en diferentes partes, como recorriendo los labios o las caras internas de los labios, que son más sensibles, dibujando formas y demás. Es un beso que no es “mojado”, como explica López, pero resulta altamente sensitivo y provocador, dado que usa la lengua con un contacto muy sutil.

Es un tipo de beso poco conocido y poco explorado. Puede ser una buena forma de comenzar un juego de intercambio oral, ya que genera sensaciones intensas sin necesidad de ser un beso muy “evidente”.

El beso próximo

Es una forma de succión de los labios. Se puede comenzar succionando el labio superior o el inferior, y luego la pareja puede estirar los labios un poco y succionar ambos. La succión puede ser lenta o más fuerte. Se recomienda ir de menor a mayor intensidad. Este tipo de beso tiene un nivel de provocación más alto, ya que la succión es una manera muy excitante de generar sensaciones, no solo en los labios, sino también en otras partes del cuerpo.

El beso inclinado

Se caracteriza por la disposición de los cuerpos. Por ejemplo, si la pareja está sentada y uno se acerca desde atrás de pie, se agacha y da un beso de manera que las cabezas queden giradas, “como en el beso de Spider-Man”.

También puede aplicarse si la pareja está acostada y uno se acerca desde detrás de la cabeza. Puede ser un beso sorpresa, si la pareja está leyendo, o un beso deliberado. La novedad de este beso radica en que las cabezas no están frente a frente, como en la mayoría de los besos, lo que genera una experiencia distinta.

El beso del labio superior

El beso del labio superior se practica sobre la mujer y es curioso por el efecto que, según el Kama Sutra y otros textos orientales, tendría sobre la respuesta femenina. Estos textos dicen que hay una conexión entre el labio superior de la mujer y sus zonas más sensibles a nivel genital. ”La ciencia no lo ha demostrado, pero sirve como nota de color“, afirma.

Al succionar, lamer, rozar o morder el labio superior de la mujer, alternando diferentes estímulos, se puede generar una sensación bastante excitante a nivel físico.

Succión de la lengua

En la succión de la lengua, la pareja saca la lengua, la pone firme y el otro la succiona. La lengua es una zona muy sensible, pero además este beso tiene un efecto simbólico, representando otro tipo de estímulo, similar a lo que sería una felación.

Bonus: El beso giratorio

Combina diferentes movimientos y posiciones. Se puede iniciar como un beso profundo o un “combate de lenguas”, tipo beso francés. La particularidad es que las cabezas se mueven en sentidos opuestos: una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, para luego girar, alternando posiciones. Este cambio genera un contacto más intenso y excitante, no solo con los labios sino también con la lengua, creando sensaciones de roce y estímulo muy marcadas para la mayoría de las personas.

¿Y las recomendaciones finales?

Para todas estas técnicas, la recomendación general es ir de menor a mayor intensidad, según el ritmo que cada pareja considere adecuado. Además, es importante jugar con los cinco sentidos, no solo con el tacto, el gusto y el olfato, sino también con la vista y el oído: “esto hace que el beso sea más integral, más 360°”, concluye nuestro experto.