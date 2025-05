Desbloquear las caderas en 15 minutos: la rutina que promete cambiar su postura

En definitiva, 15 minutos al día pueden ser la diferencia entre vivir en tensión constante o moverse con libertad. Foto: Getty Images

En un mundo en el que el trabajo frente a pantallas y la vida sedentaria se han convertido en norma, muchas personas viven con una tensión invisible que afecta su cuerpo más de lo que imaginan: las caderas bloqueadas. Aunque no se hable de ello a diario, este fenómeno es más común de lo que parece y sus consecuencias van desde molestias físicas hasta impactos emocionales. Pero una rutina de solo 15 minutos podría cambiarlo todo.

“Las caderas son el centro del cuerpo, tanto anatómica como energéticamente. Cuando las caderas están bloqueadas, no solo limitan la movilidad, sino que también alteran la postura, afectan la respiración y pueden generar fatiga constante” afirma el fisioterapeuta y especialista en movilidad corporal, Javier Olarte, quien lleva más de 18 años trabajando con atletas, bailarines y personas con dolencias musculoesqueléticas crónicas..

Según Olarte, el problema es que pocas personas se detienen a pensar en cuánta tensión se acumula en esa zona. “Estamos sentados durante horas, día tras día, con las caderas flexionadas en un ángulo de 90 grados o menos. Los músculos se acortan, las articulaciones pierden movilidad y eso genera un patrón corporal rígido que incluso puede afectar nuestro estado de ánimo”.

El especialista explica que el psoas ilíaco, un músculo profundo que conecta las vértebras lumbares con el fémur, es uno de los más afectados por esta falta de movimiento. “Cuando el psoas está tenso, tira de la columna hacia adelante, arquea la espalda baja y crea una cascada de compensaciones posturales. Liberar las caderas, por tanto, tiene un efecto inmediato no solo en la movilidad, sino también en la estabilidad emocional. Por eso se le llama también el músculo del alma”.

Olarte afirma que no se necesita una hora diaria de yoga o pilates para comenzar a cambiar el estado de las caderas. “Una rutina de 15 minutos, bien estructurada, puede tener un impacto enorme si se hace con regularidad. Lo importante es incluir movimientos de apertura, estiramientos dinámicos y respiración consciente”.

Este es el paso a paso de la rutina que recomienda para desbloquear las caderas:

1. Respiración diafragmática (2 minutos): “Antes de mover el cuerpo, es vital entrar en conexión con él. La respiración diafragmática no solo activa el sistema parasimpático, sino que también libera la zona abdominal, que suele estar tensa cuando las caderas están rígidas” explica Olarte. La indicación es acostarse boca arriba, colocar una mano en el abdomen y otra en el pecho, y respirar profundamente procurando que se eleve solo la mano del abdomen. “Esto ayuda a relajar el psoas y preparar el cuerpo para los movimientos”.

2. Círculos de cadera en cuatro apoyos (2 minutos): En posición de “cuatro apoyos” (manos y rodillas en el suelo), se hacen círculos amplios con una pierna, imitando un movimiento circular de la cadera. “Este ejercicio activa los rotadores externos e internos y comienza a lubricar la articulación de forma segura. Un minuto por pierna es suficiente para empezar a liberar tensión acumulada”.

3. Estiramiento del psoas con impulso (3 minutos): Colocando una rodilla en el suelo y la otra pierna al frente en ángulo de 90 grados, se realiza una ligera inclinación de la pelvis hacia adelante, activando el glúteo de la pierna trasera. “Esto abre la parte frontal de la cadera. Lo que marca la diferencia es la activación muscular: no se trata solo de estirar, sino de activar y controlar”, afirma Olarte. Se recomienda 90 segundos por pierna, respirando profundamente en cada repetición.

4. Postura de la rana (Frog pose) (3 minutos): Desde una posición de rodillas abiertas y los pies alineados detrás, se apoya el cuerpo en los antebrazos y se lleva el peso hacia atrás. “Esta postura trabaja la apertura de la parte interna de las caderas. Es intensa, pero muy efectiva. Siempre sugiero usar una manta o bloque si hay incomodidad en las rodillas”, afirma Olarte.

5. Twist espinal con pierna cruzada (2 minutos): Acostado boca arriba, se cruza una pierna por encima de la otra y se deja caer suavemente hacia el lado contrario del cuerpo. “El giro libera la fascia que conecta la cadera con la espalda baja. Aquí es donde muchas personas sienten una especie de ‘clic’ o liberación espontánea. Es muy reconfortante”, dice el experto.

6. Liberación con pelota o rodillo (3 minutos): Utilizando una pelota de tenis o un rodillo de espuma, se aplican presiones suaves en puntos gatillo de los glúteos, especialmente en el piriforme. “Muchas tensiones de la cadera vienen de la musculatura glútea profunda. Este tipo de automasaje, aunque puede ser incómodo al principio, es clave para lograr una liberación profunda. Lo esencial es la constancia. No se trata de forzar el cuerpo, sino de escucharlo. La movilidad no es un destino, es una práctica”, concluye Olarte.

Y es que más allá de las experiencias clínicas, la ciencia ha comenzado a respaldar los beneficios de este tipo de rutinas. Un estudio publicado en The Journal of Physical Therapy Science en 2018, titulado Effects of hip joint mobility exercises on lumbar stability and flexibility in adults with sedentary lifestyle, liderado por el investigador surcoreano Kyung-Hun Kim, analizó a 40 adultos con niveles bajos de actividad física. Durante seis semanas, la mitad de los participantes siguió un programa diario de movilidad de cadera basado en estiramientos dinámicos y activaciones controladas similares a los descritos por Olarte, mientras que la otra mitad mantuvo su rutina habitual. Al finalizar el estudio, los participantes del grupo experimental mostraron mejoras estadísticamente significativas en:

• Estabilidad lumbar (medida con pruebas de equilibrio y control postural)

• Amplitud de movimiento en flexión y extensión de cadera

• Reducción de dolor lumbar (medido con escala visual análoga)

• Mayor activación de glúteo medio y psoas en pruebas electromiográficas

“Estos resultados demuestran que una rutina breve, si está correctamente diseñada, puede revertir algunos de los efectos del sedentarismo en la mecánica del cuerpo humano” afirma el estudio. Además, los autores observaron una mejora en el bienestar subjetivo de los participantes, con testimonios de disminución de fatiga diaria y mejor calidad de sueño.

Aunque la ciencia estudia principalmente los efectos físicos, Olarte insiste en que desbloquear las caderas tiene una dimensión emocional profunda. “Muchos pacientes me dicen que, al liberar esta zona, sienten que pueden respirar mejor, que están más livianos, incluso más seguros. Es como si quitaran una armadura invisible”.

Esa conexión cuerpo-emoción no es nueva. En muchas tradiciones orientales, las caderas se consideran un centro de almacenamiento de emociones, especialmente aquellas relacionadas con el miedo, la represión y el deseo. La medicina tradicional china y el yoga coinciden en ver esta zona como un centro energético vital.

“Lo fascinante es que, aunque uno no crea en esos conceptos, al practicar esta rutina empiezan a surgir sensaciones que no se pueden ignorar. Es una experiencia tanto física como mental”, agrega Olarte.

Para quienes deseen comenzar esta rutina de desbloqueo de caderas, Olarte ofrece algunos consejos esenciales:

• Realizarla al menos cuatro veces por semana, preferiblemente en la mañana o después del trabajo.

• No forzar los rangos de movimiento. El objetivo no es la intensidad, sino la regularidad.

• Acompañar la rutina con hidratación adecuada, ya que la fascia y los tejidos blandos requieren agua para liberar tensiones.

• Evitar distracciones. Practicar en silencio o con música suave para mejorar la conexión mente-cuerpo.

• Consultar con un profesional si hay lesiones previas, especialmente en cadera, columna o rodillas.

“Este tipo de práctica devuelve la movilidad que el cuerpo siempre tuvo, pero que olvidó por desuso. La buena noticia es que no toma tanto recuperarla”, concluye el experto.

En definitiva, 15 minutos al día pueden ser la diferencia entre vivir en tensión constante o moverse con libertad. Y, quizás, como dicen algunos que han recuperado su movilidad, entre sentirse atrapado en uno mismo o caminar por la vida con una nueva ligereza.

