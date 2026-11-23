Tal vez dudó en alguna. Yo también dudé, y por eso me puse a buscar respuestas en un libro y en una conversación que empezó en la mesa de mi casa.

A menudo nos venden fórmulas mágicas para lograr que una relación dure décadas. Antes de contarle lo que descubrí en el libro ‘La vejez no existe’, de Humberto Cadavid, respóndase tres preguntas sin pensarlo mucho:

Mis abuelos llevan 56 años casados. Cuando los veo en la mesa discutiendo por quién eligió mal la fruta o jugando sopas de letras sin decir más de lo necesario, pienso que quiero llegar a eso. Me pregunto si ese deseo se aprende, se hereda o simplemente se contagia, esa curiosidad fue la que me llevó a hablar con Humberto Cadavid, ingeniero y autor de La vejez no existe, un libro que parte de la idea de que la palabra "vejez" describe una etapa para la que no nos educan, llegamos a los 65 o 70 años con 20 o 30 años de vida por delante, sin estar preparados para esa segunda mitad.

Se casaron el 12 de diciembre de 1970, en la iglesia de Santa Teresita, en Bogotá. Foto: Maria Stella Barrero

Comencé por preguntarle si con la edad se reduce la capacidad de amar, por ejemplo, si quienes enviudan se dan por vencidos. Su respuesta fue clara, el ser humano nunca deja de amar; lo que cambia son las oportunidades y los prejuicios. El libro advierte que el edadismo, ese prejuicio de juzgar a las personas solo por su edad, es algo que mucha gente se aplica a sí misma mucho antes de que sus capacidades hayan disminuido.

Pero Cadavid amplía la idea de amor, no habla solo de pareja, sino de todos los vínculos, los amigos del trabajo, los de las cartas, los del partido de fútbol, los del grupo de oración o de la clase de idiomas. El pretexto, dice, es lo de menos, lo importante es el encuentro, porque cuando dos personas se miran a los ojos se están comunicando, y esa conexión nos recuerda que seguimos vivos y que no nos hemos retirado de la vida.

Lo que descubrió Harvard

El libro dedica un capítulo a un estudio de Harvard, la investigación más larga sobre bienestar humano, casi noventa años siguiendo a más de dos mil personas y sus familias. Los científicos creían que la inteligencia, el dinero o una brillante carrera predecirían una vejez feliz, sin embargo, los datos dijeron otra cosa, quienes tenían relaciones cercanas y profundas llegaban a la vejez en mejor estado físico y emocional.

Cadavid lo resume diciendo que el ser humano sana en compañía, no significa que los amigos reemplacen a los médicos, sino que, rodeado de relaciones auténticas, el cuerpo baja la guardia, baja el estrés y baja la inflamación. Por eso, dice, el desamor es lo contrario, una fuente de estrés que enferma. El estudio incluía una pregunta que se me quedó grabada: si esta noche estuviera enfermo o muy asustado, ¿a quién llamaría? Varias personas casadas no supieron qué responder. Estar acompañado, concluye el libro, no siempre significa sentirse acompañado.

Sobre el amor romántico, Cadavid parece querer provocar y afirma que es "el más mentiroso de todos". El enamoramiento, explica, es un estado hormonal que dura entre 18 y 24 meses, porque el organismo no puede sostener esa química para siempre y cuando se acaba, no se acaba el amor, solo empieza la vida de pareja.

Esa vida se construye con inteligencia y con conversación, ninguna relación es perfecta ni está libre de conflicto, pero cada diferencia puede mirarse como el comienzo de una pelea o como una oportunidad para crecer los dos. Y nadie logrará que el otro cambie su manera de ser, lo que hace duradera una relación es la comprensión. Las parejas duran, explica, mientras los dos se aportan y se admiran, y si eso se acaba, a veces lo más sano es separarse a tiempo, aclara además que la pareja no debería ser el único pilar, y que hay que cultivar las amistades todos los días.

¿Se hereda el amor?

El libro lo plantea con una imagen cotidiana, cuidamos el carro, la casa y las inversiones, pero damos por hecho que las relaciones seguirán igual para siempre, y no es así. Las relaciones también envejecen y necesitan cuidado, una llamada, un mensaje, una visita, un café compartido, gestos pequeños que mantienen viva la confianza que se construyó durante años.

Finalmente le conté de mis abuelos y le pregunté si ese deseo de vínculos duraderos se hereda, su respuesta me gustó, la genética pesa un 10 o 15 por ciento, pero el resto es ambiente y hábito. Si crecimos viendo abuelos amorosos, nos parece normal una relación amorosa, si en casa había gritos e inestabilidad, el cerebro aprendió a ver eso como lo normal, y es probable que lo repitamos. No es destino, es cultura, y como toda cultura, se puede cambiar.

Al terminar la conversación entendí que La vejez no existe no habla de negar los años, sino de llenarlos de sentido, amar a los 70 no es una rareza ni un lujo, es una necesidad y, según el estudio de Harvard, una de las mejores formas de cuidar la salud. Así que la próxima vez que vea a mis abuelos discutir por las frutas, sabré que no es solo costumbre, es el amor haciendo lo que mejor sabe hacer, quedarse.

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