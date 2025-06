¿El ghosting es violencia? Esto dice un psicólogo

El ghosting, que en inglés hace alusión a “hacerse fantasma”, se refiere a la práctica de cortar toda comunicación con una persona de manera abrupta y sin explicación alguna Foto: Getty Images

En tiempos en que las relaciones humanas se forjan con un solo clic y se disuelven con un “visto” eterno, el término ghosting ha tomado protagonismo en conversaciones cotidianas, sesiones de terapia y debates en redes sociales. Pero más allá del desamor o la indiferencia, se plantea una pregunta que ha ganado fuerza en el discurso contemporáneo: ¿el ghosting puede considerarse una forma de violencia emocional?

El ghosting, que en inglés hace alusión a “hacerse fantasma”, se refiere a la práctica de cortar toda comunicación con una persona de manera abrupta y sin explicación alguna. Ocurre, con frecuencia, en vínculos amorosos nacientes, aunque también puede presentarse en amistades o relaciones laborales. Una persona simplemente desaparece. No responde mensajes, llamadas ni correos. Se esfuma como si nunca hubiese existido.

Para entender el alcance real de este fenómeno, El Espectador habló con el psicólogo clínico y terapeuta de pareja Alejandro Ramírez, quien lleva más de 15 años acompañando procesos emocionales derivados de rupturas sentimentales. Desde su consulta, ha visto cómo el ghosting ha pasado de ser una conducta ‘normalizada’ a una fuente profunda de daño emocional. “Ghostear es, en esencia, negar la humanidad del otro. Es decirle sin palabras: no mereces una explicación, ni siquiera un cierre. Y eso, por supuesto, es violencia”, afirma Ramírez.

El especialista señala que uno de los efectos más nocivos del ghosting es que no deja un punto final claro, lo que impide que la persona afectada pueda elaborar su duelo. “Cuando una relación termina con una conversación, aunque sea dolorosa, al menos se establece un cierre. Pero con el ghosting, la herida queda abierta. El otro se queda esperando, intentando entender qué hizo mal, por qué no fue suficiente. Es una forma de manipulación pasiva que invalida la experiencia emocional de la víctima”, explica.

Para muchas personas, cortar contacto parece una forma de evitar el conflicto o el malestar que produce decirle a alguien que ya no se quiere continuar. Sin embargo, según Ramírez, esta idea encubre un tipo de violencia pasiva. “Hay una forma de violencia que no grita, que no golpea, pero que igual duele y deja marcas. Es la violencia del silencio, de la indiferencia. Ghostear no es evitar un conflicto, es trasladarle toda la carga emocional al otro para que la resuelva solo”, sentencia.

El ghosting no solo afecta la autoestima, sino que puede generar síntomas psicológicos duraderos. “Veo personas con ataques de ansiedad, insomnio, pensamientos obsesivos, incluso síntomas de depresión, todo porque fueron ghosteadas. Hay una tendencia a minimizar el impacto, como si la otra persona no tuviera derecho a sentirse mal porque ‘solo fue una cita o un par de salidas’. Pero el dolor no se mide por el tiempo, sino por el vínculo que se construyó y la forma en que se rompió”, afirma Ramírez.

Un estudio publicado en The Journal of Social and Personal Relationships por la Universidad de Purdue en 2020, encabezado por la doctora Leanne K. Knobloch, profundizó en este tema. La investigación analizó a 1.300 personas en Estados Unidos que habían sido ghosteadas en los últimos dos años. Los resultados mostraron que más del 65% de los encuestados reportaron efectos emocionales negativos, incluyendo confusión, ansiedad, pensamientos de inutilidad y dificultad para confiar en nuevas relaciones.

El estudio concluye que “el ghosting, lejos de ser una práctica inocua o necesaria para el autocuidado, se configura como una forma de agresión interpersonal encubierta, con consecuencias similares a las del rechazo relacional intencional o el desprecio social prolongado”. Además, se observó que quienes habían sido ghosteados tendían a desarrollar mecanismos de autoatribución tóxica, es decir, creían que el problema eran ellos mismos y no la falta de comunicación del otro.

Alejandro Ramírez coincide con esta lectura. “Cuando alguien desaparece sin explicación, la persona afectada empieza a llenar los vacíos con suposiciones, muchas veces dolorosas. ‘Seguro fui demasiado intenso’, ‘quizás no soy lo suficientemente atractivo’, ‘hablé de más’. Estas ideas se instalan como verdades y erosionan la seguridad emocional. Es un mecanismo de autoinculpación que puede tardar meses, incluso años, en desmontarse”.

Pero, ¿por qué las personas ghostean? ¿Qué lleva a ejercer esta forma de violencia pasiva?

Ramírez explica: “Hay un culto moderno a evitar la incomodidad. Nos volvimos adictos a la gratificación instantánea, y cuando algo requiere una conversación difícil, preferimos huir. Ghostear es un acto de cobardía emocional. Pero también es una muestra de lo que nos está haciendo la cultura digital: nos desensibiliza. Cuando todo está mediado por una pantalla, es más fácil deshumanizar al otro”.

Para muchas personas, el ghosting no se ve como violencia porque se ha normalizado. Las plataformas digitales han facilitado conexiones tan rápidas como efímeras, donde las relaciones se consumen como contenido. Sin embargo, la naturalización de estas prácticas no las exime de ser dañinas. “Que algo sea común no lo hace sano. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. El ghosting se ha vuelto aceptable porque hemos perdido la capacidad de enfrentar el malestar y mirar al otro como un ser humano digno de respeto”, insiste el psicólogo.

Ramírez va más allá al afirmar que la única manera de detener estas prácticas es nombrándolas por lo que son. “Es importante dejar de suavizar el lenguaje. El ghosting no es ‘dejar de hablar’, es abandono emocional. No es ‘cuidar tu paz’, es infligir dolor al evitar la responsabilidad afectiva. Si no lo nombramos como violencia, lo seguiremos permitiendo como norma”.

El impacto también puede observarse en las personas que ghostean. Aunque menos explorado, el mismo estudio de Purdue revela que un 25% de los ghosteadores reportaron sentimientos de culpa, ansiedad y malestar por haber desaparecido sin dar explicaciones. “Muchos creen que ghostear es más fácil, pero luego arrastran esa culpa. Hay quienes incluso me dicen en consulta: ‘No sé por qué no fui capaz de decirle que ya no quería seguir’. Hay una falta de herramientas emocionales que tenemos que trabajar colectivamente”, reflexiona Ramírez.

A nivel social, se requiere una educación emocional que permita a las personas enfrentar el conflicto con honestidad y empatía. “Tenemos que aprender a decir ‘ya no quiero seguir’ sin miedo. La verdad siempre duele menos que el vacío”, afirma el terapeuta. Para él, el ghosting es solo un síntoma de un problema más profundo: la fragilidad emocional con la que muchas personas enfrentan los vínculos humanos.

Al preguntar si el ghosting debería considerarse oficialmente como violencia emocional, Ramírez no duda: “Sí, lo es. Tal vez no esté tipificado en un código penal, pero en la vida de quien lo sufre deja una marca. Y lo más grave es que esa marca se invisibiliza porque la herida no sangra. Pero hay silencios que hieren más que cualquier palabra”.

El ghosting, aunque a primera vista parezca una forma de “salida fácil”, termina siendo una forma de daño emocional difícil de reparar. Las relaciones humanas merecen finales claros, explicaciones sinceras y, sobre todo, respeto. Mientras no logremos construir una cultura de responsabilidad afectiva, el ghosting seguirá operando en las sombras, haciendo daño desde la impunidad del silencio.