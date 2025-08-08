Hacer ejercicio cuando hace calor puede mejorar tu forma física

En las primeras semanas de entrenamiento en condiciones cálidas, tu cuerpo envía más sangre a la superficie de la piel para crear sudor. Foto: NYT - SUVI SUITIALA

Tish Hamilton es veterana de 59 maratones y cinco ultramaratones. La exeditora ejecutiva de Runner’s World, de 63 años, además vive en Savannah, Georgia, donde entrenarse con el calor y la humedad del verano es algo normal. Y aunque las condiciones son desagradables, ha llegado a apreciarlas, al saber que, cuando llegue el otoño, rendirá al máximo.

“Creo que nunca me acostumbro”, dijo Hamilton, “pero sé lo bien que me voy a sentir cuando se acabe la humedad”.

No se lo está imaginando. Las investigaciones sugieren que hacer ejercicio en...