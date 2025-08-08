No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bienestar y Amor
Hacer ejercicio cuando hace calor puede mejorar tu forma física

Cuando aumenta la temperatura en verano, está muy bien entrenar en interiores. Pero si quieres aprovecharlo para mejorar tu rendimiento, te decimos cómo hacerlo de forma segura.

Amanda Loudin | The New York Times
08 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
En las primeras semanas de entrenamiento en condiciones cálidas, tu cuerpo envía más sangre a la superficie de la piel para crear sudor.
Foto: NYT - SUVI SUITIALA

Tish Hamilton es veterana de 59 maratones y cinco ultramaratones. La exeditora ejecutiva de Runner’s World, de 63 años, además vive en Savannah, Georgia, donde entrenarse con el calor y la humedad del verano es algo normal. Y aunque las condiciones son desagradables, ha llegado a apreciarlas, al saber que, cuando llegue el otoño, rendirá al máximo.

“Creo que nunca me acostumbro”, dijo Hamilton, “pero sé lo bien que me voy a sentir cuando se acabe la humedad”.

No se lo está imaginando. Las investigaciones sugieren que hacer ejercicio en...

Por Amanda Loudin | The New York Times

