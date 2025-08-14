La “pecueca”: ¿qué la causa y cómo evitarla?

La pecueca no es un enigma social ni una condena. Es el resultado de un ecosistema con exceso de humedad y microorganismos muy eficaces para fabricar moléculas olorosas. Foto: Getty Images

La Asociación de Academias de la Lengua Española define “pecueca” como el mal olor que despiden los pies; la referencia nos aterriza el término y nos recuerda que no hablamos de simple “olor a sudor”, sino de un fenómeno con base biológica.

Aunque la palabra suene coloquial, el problema es real, frecuente y tiene nombre médico: bromodosis. Antes de entrar en remedios, vale la pena entender qué la causa y cómo prevenirla.

Los pies tienen una concentración altísima de glándulas sudoríparas. El sudor en sí es prácticamente inodoro; el problema aparece cuando queda atrapado en un microclima húmedo y tibio (medias y zapatos cerrados) en el que se prolifera un conjunto de microbios que metabolizan compuestos del sudor y la piel. De esa “digestión” salen moléculas volátiles que huelen fuerte. Una de las más estudiadas es el ácido isovalérico, producto de la degradación del aminoácido leucina por bacterias cutáneas, como Staphylococcus epidermidis.

Ese ácido tiene un olor penetrante, que reconocemos al instante al quitarnos los zapatos. Esta vía bioquímica fue descrita en un trabajo clásico que, aunque no es nuevo, sigue siendo el punto de partida para entender la bromodosis.

La película no termina en las bacterias. Las infecciones fúngicas como el pie de atleta (tinea pedis) y una infección bacteriana llamada queratólisis punteada pueden añadir notas “agrías” o “a humedad”, empeorando el cuadro y la vergüenza que produce.

Valeria Montejo, dermatóloga clínica de la Clínica Colombia, explica que “la pecueca no es sinónimo de mala higiene, aunque lavarse mal puede empeorarla. La clave es el ecosistema: sudor más encierro más bacterias; si a eso se suman hongos o pequeñas lesiones de la piel, el olor sube varios escalones”.

Sobre los detonantes cotidianos, Montejo dice que el uso prolongado de calzado deportivo cerrado, medias sintéticas que no respiran y jornadas largas en climas húmedos crean el ‘invernadero perfecto’. “No todo desodorante sirve; algunos solo perfuman, pero no corrigen la causa biológica subyacente”, advierte.•

¿Por qué algunas personas huelen más que otras?

Aquí entran tres factores, según la experta:

1. Sudoración: quien padece hiperhidrosis (sudan más de lo normal) les “sirve la mesa” a las bacterias; también son más propensos a infecciones cutáneas.

2. Microbioma del pie: no todos tenemos la misma comunidad de bacterias; ciertas combinaciones favorecen compuestos como el ácido isovalérico o propiónico, responsables de notas a queso o agrias.

3. Oclusión y materiales: zapatillas deportivas, botas impermeables y medias de fibra sintética atrapan humedad y calor. “Pie que no respira, pie que huele”, dice Montejo.

¿Cómo evitar la pecueca?

La prevención no es una receta única, sino un paquete de hábitos y productos que controlan humedad, reducen la carga microbiana y cuidan la piel:

1) Ventilación y rotación del calzado: use zapatos alternados y déjelos secar al menos 24 horas entre usos. Quite las plantillas y ventílelas. “El pie es feliz cuando el zapato descansa”, dice Montejo.

2) Medias adecuadas: algodón o fibras técnicas transpirables que evacúan sudor; cámbielas si se humedecen a mitad del día. Si su jornada es maratónica y cerrada, considere calcetines con recubrimientos antimicrobianos; el respaldo de los calcetines con óxido de zinc proviene del ensayo tailandés mencionado.

3) Higiene inteligente (mañana y noche): lave con jabón suave, seque muy bien entre los dedos y aplique un antitranspirante en crema o spray que contenga cloruro de aluminio hexahidratado por la noche (controla sudor).

Si hay picor, descamación o fisuras, descarte pie de atleta con su médico antes de usar perfumes o polvos. Una guía clínica de 2023 recuerda que la tinea pedis es una de las causas más frecuentes de mal olor persistente.

4) Plantillas y polvos secantes

Las plantillas de carbón activado o materiales absorbentes ayudan si rota el par y las seca al sol. Polvos con almidón o talco mantienen la planta más seca; si incorporan antimicrobianos pueden sumar, aunque su efecto es modesto si usted no corrige la humedad.

5) Trate lo que hay que tratar: Si hay queratólisis punteada (pequeños “hoyitos” en la planta, olor muy fuerte, piel macerada), los antibacterianos tópicos o medidas como los calcetines con ZnO. Si hay pie de atleta, antifúngicos tópicos durante el tiempo indicado (a veces 2–4 semanas) y cambio de hábitos para evitar recaídas.

6) Cuando consultar: Si el olor persiste pese a medidas de 2–4 semanas, si hay dolor, grietas profundas, secreción, diabetes o defensas bajas, consulte. Centros clínicos recuerdan que infecciones fúngicas o bacterianas no tratadas pueden cronificarse y afectar la calidad de vida.

Mitos frecuentes

• “Más perfume, menos olor”: perfumar sin secar o sin controlar la sudoración es maquillar el problema. “El perfume debe ser el último invitado, no el anfitrión”, apunta Montejo.

• “Lavo más fuerte, queda más limpio”: fricción agresiva irrita y rompe la barrera cutánea; las bacterias y los hongos lo agradecen.

• “El calzado de plástico ‘no se moja’”: justamente: no respira. Si no puede cambiarlo, compénselos con medias técnicas y pausas de ventilación.

Tres situaciones que disparan la pecueca

1. Jornadas con botas impermeables (construcción, seguridad, campo): priorice dos pares de medias para el día y rotación de botas con secado interno.

2. Gimnasio y tenis: zapatillas ventiladas, medias que evacúan sudor y plantillas removibles.

3. Clima húmedo: lleve un paquete de medias extra; cambiarse a mitad del día hace más que cualquier spray.