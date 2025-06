La trampa de la productividad tóxica: todo lo que debe saber para evitarla

La trampa de la productividad tóxica no es un error del sistema. Es parte de su engranaje. Foto: Getty Images

La sociedad ha exaltado la productividad como un valor central de la existencia. Desde la infancia se aprende que el rendimiento, la eficiencia y el cumplimiento de metas son indicadores de valor personal. Lo que parece una aspiración profesional legítima se ha convertido en una trampa silenciosa: la productividad tóxica. Esta idea no solo se arraiga en hábitos de trabajo, sino en formas de pensar, sentir y relacionarse con el tiempo, con los demás y con uno mismo.

El concepto de productividad tóxica tiene raíces en el pensamiento económico-industrial. La revolución industrial instauró un modelo centrado en la maximización de la producción y la optimización del tiempo. En Colombia, este modelo fue adoptado durante el siglo XX, especialmente en contextos urbanos y empresariales, donde se establecieron normas laborales inspiradas en lógicas tayloristas. Estas buscaban eliminar el ‘tiempo muerto’ y controlar cada segundo del trabajador.

“El problema no es producir, sino creer que el valor de una persona se define exclusivamente por cuánto produce”, señala Lina Rodríguez, psicóloga organizacional del Observatorio de Salud Mental y Trabajo de la Universidad de los Andes. Rodríguez trabaja en proyectos de intervención psicosocial en empresas colombianas y ha investigado el impacto de las lógicas neoliberales sobre la salud mental. “El discurso de la meritocracia exacerbada, donde todo logro es personal y todo fracaso también, ha generado un tipo de autoexplotación que no necesita supervisión externa. Las personas se vigilan solas y sienten culpa si no están haciendo algo útil”.

Este pensamiento se entrelaza con los discursos contemporáneos del emprendimiento, la superación y la autorrealización. Se venden como caminos de libertad, pero muchas veces reproducen la exigencia constante. En redes sociales abundan frases como “mientras tú duermes, otros trabajan”, o “el éxito no se toma vacaciones”.

Rodríguez advierte que “esa narrativa termina por erosionar la posibilidad de valorar el ocio, el tiempo libre y el descanso. Se patologiza el cansancio. Sentirse agotado no es una señal de que algo no va bien, sino de que no estás esforzándote lo suficiente”.

Consecuencias en la salud mental

La presión constante por hacer más y mejor tiene consecuencias directas en la salud mental. Los efectos van desde trastornos de ansiedad y depresión hasta el llamado burnout o síndrome de desgaste profesional, reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 2019.

Un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría en 2022, titulado Impacto del estrés laboral crónico en profesionales colombianos de áreas urbanas, encuestó a 1.850 trabajadores entre 25 y 50 años en Bogotá, Medellín y Cali. El 76% reportó sentir que no puede desconectarse mentalmente del trabajo incluso en su tiempo libre. El 62% manifestó sentir culpa al descansar, y un 48% declaró haber experimentado síntomas asociados al agotamiento emocional.

“El estudio fue revelador. Demuestra que hay una desconexión entre el discurso institucional que promueve el bienestar laboral y las condiciones reales de presión sostenida que viven muchas personas”, señala la doctora Beatriz Santamaría, quien coordinó la investigación.

Santamaría trabaja con la Fundación Saldarriaga Concha, que desde hace más de 40 años promueve el desarrollo humano en Colombia. Ella destaca que “la productividad tóxica no es solo un fenómeno individual, sino estructural. Afecta de manera particular a mujeres, trabajadores informales y personas jóvenes que viven bajo la constante amenaza de la inestabilidad económica. Para muchos, no trabajar sin parar no es una elección sino una obligación”.

Críticas y movimientos alternativos

Frente a esta realidad, han surgido movimientos que cuestionan la lógica de la hiperproductividad y proponen otros modos de vivir. Uno de ellos es el slow living, una filosofía que promueve la desaceleración de la vida cotidiana, el disfrute consciente del presente y la priorización del bienestar por encima del rendimiento.

“El slow living no es vivir despacio por romanticismo, sino por resistencia. Hay que reconocer que nuestra salud mental y física no puede sostener el ritmo que nos exige este modelo de vida. No estamos diseñados para producir sin pausa. El cuerpo protesta con insomnio, dolores, fatiga crónica. Y aun así, se sigue exigiendo más”, afirma Camilo Guerrero, investigador de la Red de Transiciones Sostenibles de Colombia, una plataforma que reúne colectivos, académicos y comunidades dedicadas a pensar alternativas de vida ante el colapso ambiental y social.

Guerrero resalta que muchas comunidades indígenas en Colombia ya vivían bajo principios que hoy se asocian al slow living: conexión con el territorio, tiempos cíclicos, importancia del descanso colectivo. “Pero esas formas fueron vistas como ‘atrasadas’ o ‘improductivas’. Ahora que el sistema nos está enfermando, se vuelve urgente reaprender de esas sabidurías”.

Otro enfoque emergente es el descanso radical. Inspirado por activistas afrodescendientes como Tricia Hersey, fundadora del proyecto The Nap Ministry en Estados Unidos, este movimiento propone que descansar es una forma de protesta frente a una sociedad que explota los cuerpos, especialmente los racializados y empobrecidos.

En el contexto colombiano, organizaciones feministas y antirracistas han comenzado a hablar del descanso como un derecho político. “Cuando decimos que descansar es resistir, no estamos usando una metáfora. Estamos afirmando que hay cuerpos históricamente condenados a no descansar. La mujer cuidadora, el joven repartidor, el trabajador migrante. Si ellos paran, el sistema colapsa. Pero nadie les reconoce el derecho al ocio”, dice Rodríguez.

Una de las claves para salir de la trampa de la productividad tóxica está en repensar qué significa “hacer”. Las sociedades modernas han vinculado el hacer exclusivamente con lo útil, lo cuantificable, lo rentable. Leer por placer, mirar por la ventana, dormir una siesta, tomar el sol, conversar sin prisa, se vuelven actividades sospechosas.

Rodríguez lo resume así: “Nos enseñaron que el valor de la vida está en lo que produces. Pero la vida también está en lo que no se mide: en los vínculos, en el cuidado, en la contemplación. Hay que desaprender para recuperar lo humano”.

Desde la academia y las organizaciones sociales se están desarrollando programas de educación emocional y reconfiguración del tiempo. Algunas empresas en Colombia han empezado a experimentar con semanas laborales reducidas, pausas activas reales y licencias de salud mental sin estigmatización.

Guerrero insiste en que “no se trata de dejar de hacer, sino de hacer distinto. Poner la vida en el centro, y no la producción. No es un lujo, es una necesidad urgente”.

El desafío, sin embargo, no es solo individual. Cambiar esta lógica requiere transformaciones profundas en la cultura laboral, en el sistema educativo y en los imaginarios sociales.

“El niño que saca buenas notas, pero juega solo por horas sin ‘hacer nada útil’, suele ser cuestionado. La adulta que trabaja ocho horas, pero no tiene dos emprendimientos más, siente que está quedándose atrás. Esa mentalidad no cambia con meditación o yoga, cambia cuando redefinimos qué consideramos valioso”, concluye Santamaría.