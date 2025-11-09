¿Para qué sirve estirar las piernas hacia arriba y contra la pared en las noches?

Estirar las piernas hacia arriba y apoyadas contra la pared puede servir como una estrategia nocturna doble: por un lado, para aliviar la tensión acumulada en las extremidades inferiores, y por otro, para dar al cuerpo una señal de que es hora de descansar. Foto: Getty Images

Poner las piernas en alto, apoyadas contra la pared antes de dormir, es una práctica sencilla que muchas personas adoptan como parte de su rutina de relajación nocturna. Aunque puede parecer solo un gesto de confort, sus efectos van más allá del simple descanso: se trata de aprovechar la gravedad para favorecer el retorno venoso y linfático, así como inducir un estado de calma en el sistema nervioso. Tras movimientos cotidianos prolongados o con el estrés acumulado al final del día, esta postura puede desempeñar un papel importante en la recuperación física y mental.

Recostarse y elevar las piernas hacia la pared también ayuda a preparar el cuerpo para el sueño. Al cambiar la posición habitual de estar de pie o sentado durante largas horas, se reduce la presión acumulada en las extremidades inferiores y se facilita la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la digestión. De este modo, la práctica se convierte en una pausa consciente que invita tanto al cuerpo como a la mente a desacelerar.

Carlos Mendoza, fisioterapeuta del Real Cundinamarca, señala que “elevar las piernas hacia la pared permite que la sangre y el líquido linfático acumulados en pies y tobillos durante el día regresen al corazón de forma más eficiente, reduciendo así la sensación de pesadez y el edema nocturno”. Mientras que, María Luisa Pérez, entrenadora de yoga terapéutico independiente, explica que “esta postura activa el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo que el cuerpo pase de un estado de alerta a uno de reposo profundo. En la mayoría de mis clases nocturnas, la recomendamos como preámbulo al sueño”.

Un estudio que respalda estas teorías es “Posture and Time Arrangement Influence Shank Circumference Reduction When Performing Leg Raising Exercise”, publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health el 8 de agosto de 2020.

Resultados principales

La mayor reducción de circunferencia se logró usando una bola de yoga con descanso: aproximadamente 6,7 mm.

Le siguió estar acostada boca arriba: reducción de unos 4,6 mm.

La elevación de piernas a 60° contra la pared consiguió una reducción de aproximadamente 3,1 mm.

En cuanto a incomodidad, la posición contra la pared obtuvo el puntaje más alto (4,96 en la escala de incomodidad), frente a la bola de yoga (1,32) o dormir simplemente acostada (1,34).

El estudio concluye que, aunque elevar las piernas contra la pared es una práctica popular para aliviar fatiga o hinchazón de piernas, su efectividad real es menor que la de otras variantes, y que 15 minutos en esta postura solo lograron recuperar aproximadamente el 60 % de la hinchazón acumulada durante el día.

Recomendaciones de los expertos

La elevación favorece un cambio de posición que puede aliviar la presión en las piernas tras largas horas de pie o sentadas.

Aunque otras variantes logran una mayor reducción de hinchazón, la postura contra la pared sigue siendo accesible y puede ofrecer beneficios moderados.

Dado que el nivel de incomodidad fue más alto en la posición contra la pared, es importante ajustarla para que resulte cómoda (por ejemplo, dejando un pequeño espacio entre las caderas y la pared o usando un cojín bajo los glúteos).

Además de los efectos físicos, los beneficios en relajación y preparación para el sueño añaden valor, incluso si la reducción de hinchazón es modesta.

Estirar las piernas hacia arriba y apoyarlas contra la pared puede funcionar como una estrategia nocturna doble: por un lado, para aliviar la tensión acumulada en las extremidades inferiores; por otro, para enviar al cuerpo la señal de que es hora de descansar.

Si se realiza con comodidad, respiración consciente y regularidad, puede convertirse en un hábito saludable antes de dormir. Sin embargo, no debe considerarse una solución “mágica” para hinchazón severa o problemas circulatorios; en esos casos, conviene consultar a un profesional médico.

