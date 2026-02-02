¿Por qué algunas personas sienten deseo por los pies?

También puede llamarse "podolatría". Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Podofilia. Ese es el nombre que se le otorga a la fijación y al deseo sexual que despiertan los pies en algunas personas. Las causas pueden variar tanto como los efectos que provoca: desde hacerles cosquillas hasta besarlos o lamerlos, por ejemplo.

Esto es, en efecto, un fetiche sexual: una acción que, independientemente del contacto físico, produce placer y le abre paso a ciertas fantasías y prácticas.

Pero, primero, aclaremos más a fondo lo que es un fetiche:

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), es “la desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo”.

Mentiríamos al afirmar que hay una cantidad exacta de ellos. Existen fetichismos por la lencería, por las manos, ciertos materiales (como el cuero o el látex, por ejemplo), por los colores, algunos que involucran conductas dominantes o sumisas, por la ropa, por los sonidos. No son realmente un problema, excepto si se convierten en un impedimento para el desarrollo de nuestra salud a nivel integral (física, emocional y sexual).

Por ejemplo, si comienza a generarse algún tipo de dependencia para poder mantener relaciones sexuales, si no es un acto consensuado con la pareja y se convierte en imposición, si implica poner en riesgo a alguien o a sí mismo... En pocas palabras, cuando apunta a ser un trastorno que pude diagnosticarse desde psiquiatría y que requiere de un tratamiento.

Ahora, volviendo a los pies...

Según explica la página web de Grindr, la app de citas y encuentros casuales, el interés por los pies puede tener múltiples razones y no responde a una única motivación. Una de ellas tiene que ver con el “misterio”: al ser una parte del cuerpo que casi siempre permanece cubierta, su descubrimiento puede resultar especialmente estimulante o excitante cuando se muestra en un contexto distinto.

También influye el hecho de que los pies sean una zona erógena para algunas personas, lo que hace que disfruten tanto de interactuar con los de otros como de que presten atención a los propios. Ahora bien, no olvidemos que los pies representan el soporte del cuerpo, el peso y la fuerza, y en ciertas prácticas pueden asociarse a dinámicas de poder o sumisión, como ocurre cuando se vinculan a gestos dominantes.

“Algunas investigaciones sugieren que los pies son un fetiche común porque la parte del cerebro que procesa la sensación de los pies es vecina directa de la parte responsable de la sensación genital”, aseguran.

Recuerde que las prácticas eróticas —que son distintas a las parafilias, sobre las que puede leer en uno de nuestros artículos — son manifestaciones comunes en la exploración de la sexualidad del ser humano. Que reconocerlas, hablar de ellas y hacer preguntas al respecto permite vivirlas sin miedos, pero también identificar las señales de alerta.