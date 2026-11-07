 

¿Por qué el pene se puede encoger?

Algunas condiciones de salud y ciertos procedimientos médicos pueden influir en la longitud del pene. Según el Dr. Pablo Andrés Rodríguez Camargo, director de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad El Bosque, si una persona nota un cambio reciente o progresivo, especialmente si está acompañado de una nueva curvatura, dolor o dificultad para mantener la erección, debe consultar con un urólogo.

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Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Maribel Jaimes Salcedo

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