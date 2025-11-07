¿Por qué un hombre se demora en eyacular durante el acto sexual?

Factores emocionales, hormonales o incluso el estilo de vida podrían estar involucrados. Foto: Getty Images

Hay ocasiones en las que, durante el acto sexual, el cuerpo masculino parece no sincronizarse con el deseo. La excitación está presente, pero el clímax tarda en llegar. Este fenómeno, conocido como eyaculación retardada o eyaculación tardía, es más común de lo que muchos imaginan y puede tener múltiples causas, que van más allá de lo físico. A menudo genera frustración tanto en quien la experimenta como en su pareja, lo que puede afectar la intimidad y la autoestima.

Aunque socialmente se asocie la duración del acto sexual con el “rendimiento”, cuando la eyaculación se retrasa en exceso puede convertirse en una señal de que algo no está funcionando bien. Factores emocionales, hormonales o incluso el estilo de vida pueden estar involucrados. Lo cierto es que no se trata simplemente de “aguantar más”, sino de comprender por qué el cuerpo responde de esa manera.

De acuerdo con el doctor Julián Rojas, urólogo y sexólogo clínico independiente, la eyaculación tardía puede tener distintas raíces. “No hay una sola explicación posible, pero sí patrones que se repiten. En muchos casos hay una mezcla de causas psicológicas y físicas que dificultan llegar al orgasmo. El cerebro, las hormonas y los nervios trabajan en conjunto durante la respuesta sexual, y si uno de esos elementos falla, el proceso se altera”.

Rojas explica que entre las causas más frecuentes están el uso de ciertos medicamentos —como antidepresivos o ansiolíticos—, el consumo de alcohol o drogas, la diabetes y los problemas en la próstata o la tiroides.

Por su parte, Laura Méndez, psicóloga y terapeuta sexual, señala que el factor emocional suele ser determinante. “En hombres jóvenes, la ansiedad de desempeño es un motivo recurrente. Están tan concentrados en ‘cumplir’ que su mente no permite que el cuerpo fluya. En hombres adultos, en cambio, el estrés laboral, la depresión o los conflictos de pareja pueden ser los principales responsables”.

Añade que el problema se agrava cuando se vuelve un tema tabú. “Muchos hombres no buscan ayuda por vergüenza, y eso retrasa la solución”, afirma Méndez.

Un estudio arrojó nueva luz sobre este fenómeno. Publicado en The Journal of Sexual Medicine en marzo de 2024, el trabajo titulado “Prevalence and Predictors of Delayed Ejaculation in Men: A Population-Based Study” fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Copenhague. El equipo analizó los casos de 4.100 hombres de entre 18 y 65 años, residentes en distintos países europeos, con el objetivo de identificar la frecuencia y las causas más comunes de la eyaculación tardía.

El método incluyó cuestionarios clínicos, entrevistas y seguimiento médico durante un año. Los resultados, según el estudio, fueron reveladores:

El 9,2 % de los hombres presentaba algún grado de eyaculación tardía persistente.

El 62 % de esos casos estaba relacionado con factores psicológicos, principalmente ansiedad y depresión.

El 24 % se asociaba al consumo prolongado de fármacos antidepresivos.

El 14 % se vinculaba con enfermedades metabólicas o neurológicas, como la diabetes o el daño en los nervios pélvicos.

Los hombres mayores de 50 años mostraron una mayor incidencia de casos en los que la causa era orgánica.

La investigación también destacó que los hombres que mantenían una comunicación abierta con sus parejas y recibían orientación psicológica presentaban una mejora significativa en la función sexual después de seis meses de tratamiento.

El doctor Rojas comenta que estos hallazgos coinciden con lo que observa en su práctica clínica: “Cuando el cuerpo no responde, la primera reacción suele ser la frustración. Pero el enfoque correcto es entender que la eyaculación tardía no es una falla, sino un síntoma. El tratamiento puede ir desde ajustar un medicamento hasta trabajar con terapia sexual o endocrinológica, dependiendo del origen”.

Para la psicóloga Méndez, la clave está en abordar el tema sin culpa ni presión: “El sexo no es una competencia, y cuando se convierte en una fuente de ansiedad, el cuerpo reacciona con resistencia. La solución pasa por reconectar con el placer, no solo con la meta de eyacular. En muchos casos, las terapias centradas en la atención plena o mindfulness sexual ayudan a recuperar esa conexión con el cuerpo”.

Ambos expertos coinciden en que no existe un tiempo “normal” para eyacular y que cada cuerpo tiene su propio ritmo. Sin embargo, cuando el retraso genera malestar o interfiere en la relación de pareja, es momento de consultar. La buena noticia es que, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado, la mayoría de los casos tiene solución.

En última instancia, la eyaculación tardía no debería verse como un tabú ni como un defecto. Entender las causas, hablar del tema y buscar apoyo profesional puede marcar la diferencia entre una experiencia sexual frustrante y una vivida en plenitud.

