¿Qué características debe cumplir un short de mujer para correr?

Encontrar el short perfecto puede parecer una tarea trivial, pero en el fondo significa entender el propio cuerpo, sus movimientos y sus necesidades. Porque en el running, la comodidad no es un lujo, es parte del rendimiento. Foto: Getty Images

Durante una carrera, cada prenda cumple un papel esencial. Pero cuando se trata de running, los shorts no solo definen el estilo, sino que determinan la comodidad, la movilidad y hasta la confianza con la que se afronta el recorrido. Muchas corredoras descubren con el tiempo que un short inapropiado puede arruinar una sesión, rozaduras, falta de soporte o materiales que no transpiran lo suficiente pueden convertir el placer de correr en una molestia constante.

En un deporte en el que cada kilómetro exige tanto del cuerpo como de la mente, la ropa deportiva debe adaptarse, no interponerse. El mercado ofrece una infinidad de modelos: cortos, largos, con licra interna, con mallas, de tiro alto o bajo, pero no todos están diseñados para las mismas necesidades. La elección correcta no se basa solo en la estética, sino en cómo cada elemento, desde la tela hasta la costura, influye en el desempeño y la comodidad de la corredora.

María Antonia Ríos, fisioterapeuta deportiva especialista en biomecánica aplicada al deporte, explica que la elección del short influye directamente en la libertad de movimiento y en la prevención de lesiones por fricción o sobrecalentamiento. “El short debe moverse con el cuerpo, no contra él. Si una corredora siente que debe ajustar la prenda cada pocos metros, es señal de que algo no está funcionando bien. El tejido debe ser liviano, elástico y permitir la transpiración sin generar roce en la entrepierna o la cintura”, asegura Ríos.

Según la fisioterapeuta, una de las claves está en la composición del material. Las fibras sintéticas como el poliéster y el elastano se han convertido en las preferidas porque permiten una buena gestión del sudor, secan rápido y conservan su forma. “Las prendas de algodón, por ejemplo, retienen la humedad y se vuelven pesadas, lo que puede causar irritaciones. Por eso, lo ideal es optar por telas técnicas diseñadas específicamente para la actividad física”.

Por su parte, Luciano Vega, diseñador de ropa deportiva, con más de una década de experiencia en marcas de alto rendimiento, resalta que un buen short no se define solo por el material, sino por la estructura y el diseño funcional. “El patronaje debe adaptarse al cuerpo femenino sin limitarlo. No se trata de hacerlo ajustado, sino de respetar la forma natural del cuerpo y permitir que cada zancada fluya con naturalidad. El tiro medio o alto es una tendencia que se mantiene porque ofrece estabilidad sin comprometer la respiración ni el movimiento”.

Vega destaca además la importancia de las costuras planas o termoselladas, que reducen el roce y evitan las irritaciones comunes en recorridos largos. “Una costura mal ubicada puede arruinar una carrera entera. Por eso, los shorts de mejor rendimiento tienen acabados limpios y bandas elásticas suaves que se adaptan al cuerpo sin marcarlo”.

Otro aspecto que ambas voces coinciden en subrayar es el uso de forros o mallas internas, diseñados para ofrecer soporte adicional y seguridad durante el movimiento. En los modelos femeninos, esta capa cumple un papel doble, el primero es proteger la piel del roce y brindar una sensación de sujeción que aporta confianza. “El forro interno evita desplazamientos de la prenda, algo clave cuando se corre distancias largas o en terrenos irregulares”, explica Ríos.

El largo del short también influye en la experiencia de carrera. Mientras algunos modelos ultracortos priorizan la ligereza, otros ofrecen mayor cobertura para quienes buscan evitar la fricción entre muslos. Vega apunta que no hay una medida universal ideal, sino que depende del tipo de entrenamiento y del entorno. “Las corredoras de pista suelen preferir shorts más cortos porque priorizan la movilidad, mientras que las de montaña o ruta buscan versiones más largas o con mallas integradas que protegen mejor del sol o de la vegetación”, asegura Vega.

En cuanto a los bolsillos, que suelen pasar desapercibidos, son un detalle funcional que muchas veces marca la diferencia. Los modelos modernos incluyen compartimentos discretos para llaves, geles o incluso el teléfono, sin que esto afecte el ajuste ni el rebote. “Antes, los bolsillos eran un accesorio estético. Hoy son parte esencial del diseño. Las corredoras buscan practicidad sin sacrificar estética ni confort”, comenta Vega.

Ríos, desde su experiencia clínica, añade un punto que muchas veces se ignora: la presión y la elasticidad del short deben ser equilibradas. “Una prenda demasiado ajustada puede interferir con la circulación y el movimiento natural de la cadera, mientras que una muy suelta genera fricción constante. Lo ideal es que el short se sienta como una segunda piel, firme pero no restrictiva”, dice Ríos.

Otro detalle técnico con impacto directo en el bienestar es la cintura. Los modelos de banda ancha y tiro medio suelen distribuir mejor la presión, evitando que se marque o se deslice durante la carrera. Vega destaca que, además de la sujeción, la estética también juega un papel emocional. “Cuando una prenda se siente bien y se ve bien, mejora la seguridad corporal. El confort no es solo físico, también psicológico”, asegura Vega.

Los avances en tecnología textil han permitido incorporar materiales con tratamientos antibacterianos y propiedades de enfriamiento, ideales para climas cálidos o entrenamientos intensos. Según Ríos, estos detalles ayudan a mantener la piel saludable y reducen el riesgo de infecciones cutáneas, especialmente en zonas de fricción. “Son pequeños aportes que suman a la experiencia general y al cuidado del cuerpo”, expone Ríos.

En el ámbito competitivo, en el que cada detalle cuenta, los shorts con compresión ligera se han popularizado por su capacidad para mejorar la circulación y reducir la fatiga muscular. No obstante, ambos expertos coinciden en que no todas las corredoras los necesitan. “La compresión debe ser moderada y sentir alivio, no presión. Si hay incomodidad o rigidez, no está cumpliendo su función”, precisa Ríos.

El diseño también ha evolucionado hacia la inclusión de tallas amplias y cortes adaptados a distintos tipos de cuerpo, una tendencia que busca alejarse del estándar único de las prendas deportivas. “Durante mucho tiempo, la industria del running ignoró la diversidad corporal. Hoy, las marcas que realmente entienden a las corredoras diseñan pensando en mujeres reales, con distintas complexiones y estilos de entrenamiento”, asegura Vega.

En última instancia, el short ideal para correr debe reunir tres cualidades básicas, comodidad, libertad y funcionalidad. El resto depende de los gustos y del tipo de carrera que se realice. Para Ríos, lo más importante es escuchar al cuerpo, pues Cada corredora sabe cuándo algo le incomoda, cuándo el material no respira o cuándo la costura irrita. Prestar atención a esas señales evita lesiones y mejora el rendimiento.

Correr no solo es un acto físico, también es una experiencia sensorial. Y como toda experiencia, depende en gran parte de los pequeños detalles. Encontrar el short perfecto puede parecer una tarea trivial, pero en el fondo significa entender el propio cuerpo, sus movimientos y sus necesidades. Porque en el running, la comodidad no es un lujo, es parte del rendimiento.

