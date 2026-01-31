¿Qué es el pocketing y cómo saber si mi pareja lo hace en la relación?

La falta de reconocimiento público en una relación es una de las señales más comunes del pocketing. Foto: Alex Green - Pexels

¿Nunca una foto en redes, no conoces a sus amigos, evita presentarte a su familia y cada plan “casual” termina siendo en casa? Alerta: te pueden estar escondiendo.

Y no, no es porque “no le guste subir cosas” o “sea muy reservado”. En el lenguaje actual de las relaciones existe un término para esta dinámica: pocketing.

Aunque suene moderno, el comportamiento no es nuevo. La diferencia es que ahora tiene nombre y, según especialistas, también consecuencias emocionales claras para quien lo vive.

¿Qué es el pocketing?

El pocketing, también conocido como “relación de bolsillo”, describe situaciones en las que una persona oculta deliberadamente a su pareja de los espacios importantes de su vida: amigos, familia, redes sociales o planes públicos. En otras palabras: te quiere, pero en privado.

El Instituto Psicología-Sexología Mallorca explica que esta práctica implica “guardar en el bolsillo” a la pareja, evitando que conozca al círculo social cercano o incluso negando su existencia social.

Y ojo: no se trata solo de no subir una foto a Instagram. También incluye excusas constantes para no hacer planes grupales o evitar presentaciones “porque no es el momento”.

¿Por qué alguien decide esconder a su pareja?

Desde la psicología, no hay una única razón. El Instituto Psicología-Sexología Mallorca identifica varias causas posibles:

Miedo a la desaprobación del entorno.

Temor al compromiso.

Inseguridad personal.

Presión familiar o cultural.

Existencia de una relación paralela.

A este análisis se suma Psychology Today, en un artículo del psicólogo Mark Travers, quien señala tres motivos principales: miedo al rechazo social, ambivalencia emocional frente a la relación y un fuerte deseo de independencia.

Señales de pocketing

El sitio especializado Marriage enumera señales que se repiten cuando hay pocketing en una relación:

Nunca apareces en sus redes sociales.

Evita presentarte a amigos o familiares.

Cambia planes para no cruzarse con conocidos.

Solo salen en lugares “seguros”.

No hay conversaciones sobre el futuro.

Sientes que no sabes bien “qué son”.

Las consecuencias

Según el Instituto Psicología-Sexología Mallorca, el pocketing puede afectar la autoestima, generar ansiedad, resentimiento y pérdida de confianza, además de dificultar la comunicación y provocar aislamiento social.

Marriage añade que esta dinámica suele estancar la relación, aumentar los conflictos y, con el tiempo, llevar a la ruptura.

¿Y ahora qué?

Los especialistas coinciden en algo clave: hablarlo. Comunicar cómo te hace sentir, establecer límites y expresar qué necesitas para sentirte reconocido es fundamental. Si no hay cambios o disposición, se recomienda priorizar el bienestar emocional y considerar apoyo terapéutico.

Porque una cosa es ser discreto. Otra muy distinta es tratar a tu pareja como un secreto incómodo.

