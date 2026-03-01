¿Sabía que existe el Día del Soltero? Aquí le explicamos

Gracias al auge de las compras virtuales en el último tiempo, el Día del Soltero ha logrado ser cada vez más conocido. Foto: Jill Wellington - Pexels

La soltería también merece celebrarse. Y la ventaja es que puede hacerse desde varios lugares: usted decide si quiere leerlo desde el amor propio, la calma y la libertad de elegirse sin depender de un vínculo romántico, o la tranquilidad hasta que llegue la persona “indicada”.

Pero... ¿quién decidió que era necesario conmemorarlo?

El 11 de noviembre se celebra en distintos países el Día del Soltero, una fecha que, con el paso de los años, ha ganado reconocimiento internacional; que hoy forma parte del calendario cultural y, de a pocos, el comercial a nivel global. Tal vez no tenga la misma fuerza del 14 de febrero o de Amor y amistad en septiembre, y puede que eso se deba a que, actualmente, aún está muy ligada a promociones, motivos para vender y comprar, tendencias de redes sociales y campañas de marketing.

Pero su origen está lejos de eso. Fue, en realidad, una iniciativa social surgida en China durante la década de 1990, según la revista Cosmopolitan. De acuerdo con la explicación —y haciendo un recuento histórico— esta celebración comenzó en 1993 entre estudiantes de la Universidad de Nanjing, que quisieron reconocer y “festejar” a los jóvenes sin pareja, por medio de encuentros, reuniones y actividades.

La elección del día responde a una razón bastante curiosa: el 11/11 (11 de noviembre) reúne cuatro cifras iguales (el número 1) que, para ellos, representaban la individualidad. Algo muy simbólico y coherente, a decir verdad.

El crecimiento de la celebración también ha sido analizado desde otras perspectivas. Por ejemplo, en una entrevista para la Revista UNAM Global, Carlos Welti Chanes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que fueron ciertos cambios poblacionales los que influyeron en la consolidación de la fecha. Y explica que las transformaciones sociales ocurridas en China durante las últimas décadas modificaron las dinámicas de pareja y aumentaron el número de personas solteras, contexto que coincidió con el desarrollo de estrategias comerciales orientadas a nuevos hábitos de consumo en la población.

Según la revista Cosmopolitan, durante varios años la fecha se mantuvo como una práctica principalmente universitaria. Pero su alcance cambió a finales de la década de 2000, cuando algunas empresas de comercio comenzaron a considerarla como una de sus posibilidades comerciales. En 2009, aseguran, la compañía AliExpress lanzó campañas de descuentos muy altos y masivos durante esa jornada, cosa que contribuyó a posicionar el Día del Soltero —hasta ese momento considerado como algo más de nicho—, como uno de los eventos de compras en línea importantes a nivel mundial.

El investigador Welti, además, indica que el crecimiento de la población soltera no es exclusivo de Asia. Que, por ejemplo, el rol social de las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos y las condiciones económicas contemporáneas en otras partes del mundo han influido en la manera en que distintas generaciones conciben y construyen (o no) relaciones y proyectos familiares.

Por ahora, este día se adopta según el país y el contexto cultural. Y puede que, debido a la zona geográfica en la que se desarrolló, todavía en algunos países sea desconocido para sus habitantes, como sabemos que lo fue para algunos de nuestros lectores. Pero para la industria digital representa una gran oportunidad: una de las jornadas comerciales relevantes del año. Esta es, como lo afirma BBVA en su portal web, “una efeméride que cada vez tiene más impacto en el comercio mundial, aunque en algunos países como España o Argentina, por ejemplo, el día ‘oficial’ de las personas sin pareja es el 13 de febrero, justo antes del Día de San Valentín”.

La fecha, inevitablemente, continuará expandiéndose. Esto, seguramente, gracias al terreno ganado (y cada vez mayor) de las redes sociales, las compras virtuales, las tendencias y las dinámicas relacionales que cada día descubrimos o resignificamos. Pero podríamos interpretar este día como una especie de pausa. Una para entender que, más allá de lo que representa tener o no un día específico marcado en el calendario, siempre es posible replantear lo que significa estar soltero y cuestionar los estigmas que aún rodean esa experiencia.

¿Celebraría usted el Día del Soltero? Lo leemos en los comentarios.