“Shrekking”: ¿por qué salir con alguien que no es su ‘tipo’?

¿Quién no recuerda a Shrek? Ese ogro verde que conquistó el mundo del cine (y a Fiona) con su humor, sus frases memorables y su manera única de ver el amor y las amistades. Una verdadera obra del séptimo arte —como dirían algunos— y, sobre todo, del doblaje de voz latinoamericano que le dio ese “toque” tan difícil de olvidar.

Pero más allá de la comedia y la animación, este personaje terminó influyendo incluso en algunas tendencias románticas actuales. Ni él logró salvarse de las etiquetas.

¿De qué se trata?

A decir verdad, esta práctica no es realmente nueva. Simplemente se le dio un nombre que encaja a la perfección: “shrekking”, la tendencia a salir con personas que, según el criterio de cada quien, son menos atractivas físicamente, como el ogro del pantano. Según explica The New York Post, la palabra viene de la famosa película de DreamWorks, en donde la princesa Fiona, considerada muy bonita (de día), termina enamorándose de un ogro, alguien que a simple vista no sería su “tipo”. Es decir, un príncipe.

Y quizá se pregunte por qué alguien voluntariamente bajaría sus estándares a la hora de buscar pareja. La explicación tiene que ver con un pensamiento generalizado y, que sin tener un autor al que atribuírselo, se ha vuelto bastante popular: después de sufrir desamores, traiciones y decepciones, parece más seguro vincularse con alguien que no genera constantemente curiosidad y deseo en los demás por su apariencia.

La lógica detrás del “shrekking” es que quienes no atraen tanta atención por su parte física podrían ser menos propensos a lastimar emocionalmente. En cambio, alguien considerado “atractivo” podría sentirse con más poder sobre los demás. Así, la idea es que los “menos atractivos” valorarían más la atención recibida y serían más leales a quien les brinda interés.

“¿Salir con alguien más feo que yo?”

Que ese criterio de elección le asegure una relación más estable y duradera podría entrar en el terreno del debate. Y, de ser así, tal vez se debería a otros factores que no implican necesariamente una proporcionalidad entre virtudes y un “mal” aspecto físico.

En un artículo relacionado, la revista española Glamour también aseguró que el “shrekking” se popularizó a finales de 2025 gracias a las redes sociales, en donde se volvió tema de conversación en varias plataformas. Y, como dato extra, arroja que esta tendencia habría sido adoptada sobre todo por mujeres y puesta en práctica en apps para citas, cuya popularidad se refleja en las cifras.

El año pasado, por ejemplo, Tinder fue la aplicación para “hacer match” más descargada, con 63,7 millones de instalaciones, más del doble que Bumble, que sumó 29,2 millones. Esto, según datos de AppTweak Market. ¿Cuántos de esos usuarios optarían por salir con alguien porque es “cero atractivo”?

La crítica la retoma la revista mexicana GQ: esta tendencia hace que las personas crean que pueden predecir cómo será alguien o cómo las tratará solo por su apariencia. Una especulación bastante controversial en un mundo que, día a día, por cada forma de lucha contra los estándares, encuentra uno nuevo para poner sobre la mesa.

¿Alguna vez cayó en el “shrekking” sin darse cuenta? ¿Cómo fue la experiencia? Lo leemos en los comentarios.