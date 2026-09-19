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¿Sin regalo para amigo secreto? Un recorrido por los dioses que inventaron el amor

Llevamos miles de años intentando descifrar los caprichos de la atracción y celebrando la fuerza incontrolable del amor. Le contamos por qué en Colombia no celebramos a un dios, solo seguimos un plan comercial.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
19 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
Los dioses dominaron el afecto mucho antes de que el amigo secreto llegara a Colombia.

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Seguramente si está en el colegio, en la universidad o tiene un grupo de amigos muy cercano, para estas fechas ya sabe quién es su amigo secreto. A lo mejor esté sufriendo en este preciso momento porque no sabe qué obsequiarle, porque el presupuesto no le alcanza o porque el azar le jugó una mala pasada y le tocó la persona que menos le agrada. Sin embargo, en medio del ajetreo por conseguir el detalle perfecto, cabe preguntarse por qué en el país se juega al amigo secreto en este mes y por qué resulta tan relevante esta fecha en lugar del…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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