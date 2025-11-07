Técnicas que ayudan a mantener la concentración y reducir el estrés en la oficina

Entre correos, reuniones y pantallas que no se apagan, mantener la mente enfocada parece una misión imposible. Pero nuevas técnicas y un estudio demuestran que sí es posible reducir el estrés y recuperar la concentración, incluso en medio del caos de oficina. Foto: Getty Images

Mantener la concentración y reducir el estrés en la oficina se ha convertido en un reto cotidiano en un entorno laboral cada vez más exigente. La presión por cumplir plazos ajustados, la sobrecarga de información y las interrupciones constantes pueden afectar tanto la productividad como el bienestar personal. Frente a esto, emergen técnicas simples y efectivas que apuntan a gestionar mejor la atención y amortiguar los efectos del estrés.

A medida que las organizaciones adoptan modelos más flexibles, los trabajadores tienen la oportunidad de incorporar hábitos que favorecen una experiencia laboral más sostenible. Desde pequeños ajustes en la rutina hasta intervenciones en el espacio físico, la combinación de estrategias personales y organizativas resulta clave para fomentar un entorno donde la concentración florezca y el cansancio mental se atenúe.

Carlos Moreno, psicólogo organizacional de Telesentinel, afirma que “la mente necesita momentos claros de transición para poder reenfocarse; de lo contrario, el cerebro permanece en modo alerta, fragmentando la atención”.

Según el experto, una técnica fundamental es estructurar la jornada en bloques de trabajo de 50 a 60 minutos, seguidos de pausas activas de 5 a 10 minutos para estiramientos, hidratación o breves caminatas. Esto permite “resetear” el nivel de activación interno y volver con mayor claridad al siguiente bloque de tareas.

María Luisa Torres, ergónoma corporativa de la misma entidad, aplica principios de diseño ambiental en oficinas de alta rotación. Torres señala que “cuando el entorno está pensado para favorecer la inmersión, con iluminación adecuada, ruido controlado y espacios para concentración, la persona puede sostener su foco más tiempo y el estrés descendente se vuelve más visible”.

Su recomendación incluye configurar un área de trabajo con solo lo imprescindible para la tarea inmediata, minimizar las distracciones visuales y sincronizar descansos breves donde se cambia el escenario: por ejemplo, apartarse del escritorio y respirar aire fresco.

Un estudio que refuerza estos planteamientos es el de Work time reduction via a four‑day workweek finds improvements in workers’ well‑being, publicado en 2025 en la revista Nature Human Behaviour. El equipo liderado por Wen Fan, Juliet Schor, Orla Kelly y Guolin Gu analizó los efectos de instaurar una semana laboral de cuatro días sin reducción de salario en 141 empresas de seis países (Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos).

Resultados principales:

Menor agotamiento o “burnout” entre los participantes.



Mayor satisfacción laboral.



Mejor salud mental y física reportada.



Los beneficios fueron mayores cuando la reducción de horas individuales fue mayor, y se logró mantener al cabo del tiempo.

Estos hallazgos confirman que intervenir tanto en la cantidad de horas como en la calidad de la jornada tiene impacto directo sobre la capacidad de concentración y la reducción del estrés.

Los expertos y los resultados destacan técnicas concretas para aplicar en la oficina:

Bloques de trabajo con pausas estructuradas: como propone Moreno, trabajar 50-60 minutos y descansar 5-10 favorece el enfoque y evita la fatiga acumulativa. Diseño consciente del entorno: Torres recomienda simplificar el escritorio, reducir estímulos visuales y alternar ubicación para la pausa (como cambiar de sala o salir unos minutos) para romper la rutina mental. Gestión de interrupciones: bloquear momentos de silencio o “no molestar” permite evitar que la mente se fragmente. Esto se suma al diseño físico favorable. Revisión de la jornada: el estudio citado sugiere que reducir horas o reorganizar la semana puede producir mejoras profundas en bienestar, lo que a su vez favorece una mejor capacidad de concentración. Microdescansos activos: caminar un par de minutos, estirarse o hidratarse contribuye a restablecer la atención y a reducir el nivel de estrés fisiológico.

Mantener la concentración y reducir el estrés en la oficina no depende únicamente de la fuerza de voluntad individual, es el conjunto de hábitos personales, adecuaciones del entorno y políticas organizativas lo que realmente hace la diferencia.

“Más que heroísmo mental, se trata de permitir que el cerebro recargue”, resume Moreno. Y para Torres, “una silla ergonómica es poco si alrededor sigue reinando la distracción, diseño y disciplina van de la mano”.

Adoptar algunas de estas técnicas transforman el día laboral de una cadena de tareas en una serie de momentos en los que la atención se renueva y el estrés baja.

