Tiempo de calidad en las relaciones: qué es y por qué es importante

Foto: Tomado de internet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Que no alcanza, que el trabajo, que la rutina, que los horarios no coinciden. Las excusas por las faltas de tiempo siempre encuentran, de alguna manera, la forma de colarse. Pero sabemos que puede pasar justo lo contrario: que se comparta mucho y, aun así, la conexión entre dos personas parezca casi inexistente.

Por eso, el cuidado también puede interpretarse y reflejarse en el tiempo de calidad.

¿Y qué es?

En uno de sus artículos, la revista Vogue explicó que no importa realmente cuántas horas pasan juntas las personas, sino qué ocurre durante esos momentos. Es decir que dos enamorados podrían convivir todo un día, pero si no hay escucha, si es más atractivo contestar mensajes mientras el otro habla o no hay atención real ni cercanía, el tiempo es perdido.

Desde el portal citan las palabras del psicólogo Unai Aso para explicar que esto tiene más que ver con presencia que con planes; más con el interés genuino por el otro que con la cantidad de horas que se destinen para ello.

¿Y cómo lograr que el tiempo cuente realmente? La respuesta está, inicialmente, en aprender a poner límites. Límites en el uso del celular, en las interrupciones que priman sobre nuestras relaciones o simplemente prestar atención. Hasta los detalles más pequeños pueden cambiar la experiencia, pero no todo funciona igual para todos. Parte del tiempo de calidad está en entender qué necesita el otro.

El amor en un mundo que se mueve a toda velocidad

La plataforma Padma explica que uno de los grandes problemas en la pareja es dejar el vínculo en segundo plano debido a las demandas y distracciones externas que tenemos los seres humanos. Cuando usamos todo el tiempo para responder a lo urgente, se pierde la posibilidad de hablar, de compartir y de atender otros asuntos importantes, como la pareja. Si no usamos el freno de mano en nuestras realidades, todo resultará consumiéndonos sin que lo notemos.

El tiempo de calidad está ligado a la atención, y eso involucra algo más que la cercanía física: tiene que haber unión. Incluso cuando un vínculo atraviesa etapas de distancia, la conexión se mantiene si hay compromiso y presencia (aunque sea simbólica).

Y no, esto no se limita a la pareja. También incluye el tiempo que cada persona se dedica a sí misma, pero sin creer que somos multitarea, sin sobreestímulos, sin presiones. Ese tiempo personal no es un lujo ni algo egoísta: es necesario. De hecho, puede ayudar a reducir el estrés y a volver a las relaciones para entenderlas con más paciencia y disponibilidad. Cuando eso falta, cualquier vínculo emocional se sentirá como una carga y no habrá momento de calidad que valga.

Y, aunque cada persona adapta las actividades en pareja de acuerdo a sus gustos, pasiones y necesidades, hoy en día -y en parte por las redes sociales- podemos encontrar algunas ideas para que el tiempo de calidad sea distinto e interesante:

Por ejemplo...

¿La conclusión de Vogue? Que priorizar la calidad no significa que la cantidad no importe. El tiempo sigue siendo necesario para construir relaciones, pero la diferencia está en no asumir que pasar muchas horas juntos garantiza que construimos algo.

El problema no suele ser la falta de tiempo, sino cómo se usa. Estar presente de forma consciente y respetuosa le gana la batalla a cualquier agenda despejada.