Uso de lubricantes en la vejez: qué es lo que debe saber y cómo elegirlos

En la vejez el uso de lubricantes puede representar una mejora significativa en salud y calidad de vida sexual. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A medida que envejece, lo que antes era espontáneo puede requerir un poco más de atención. Hablar de lubricantes en la tercera edad puede parecer un tema íntimo o incluso tabú, pero es fundamental para preservar la salud, el confort y la calidad de vida sexual.

Con el paso del tiempo, el cuerpo atraviesa cambios hormonales —especialmente en la menopausia— que afectan la hidratación de los tejidos íntimos. La mucosa vaginal o genital puede volverse más delgada y menos elástica, provocando molestias como ardor, picazón o incluso dispareunia (dolor al tener relaciones).

Según explica el sexólogo Juan Acosta “los lubricantes se usan justo antes de tener relaciones sexuales para aliviar el dolor durante el coito”. Estos síntomas no solo afectan el placer, sino también la salud genital y la relación de pareja.

Asimismo, la doctora Laura Restrepo, psicóloga clínica especializada en sexualidad en adultos mayores y terapeuta sexual especialista en relaciones de pareja en la vejez de la Clínica Colombia, resalta que el uso de lubricantes no debe entenderse solo como una “solución médica”, sino como un puente para restaurar la conexión emocional.

De acuerdo con Acosta, existen tres categorías principales de lubricantes:

• A base de agua: muy versátiles y compatibles con preservativos de látex y juguetes sexuales. Tienden a secarse rápido, pero son hipoalergénicos.

• A base de silicona: durable, ideal para el agua o para sesiones prolongadas. No daña látex, pero puede afectar ciertos juguetes de silicona; es más difícil de lavar.

• A base de aceite: buen hidratante pero incompatible con látex; también más difícil de higienizar.

Además, hay productos híbridos, que combinan agua y silicona, intentando ofrecer lo mejor de ambos mundos.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido criterios de seguridad para los lubricantes: pH cercano al vaginal (3,8–4,5) y una osmolalidad inferior a 1 200 mOsm/kg.

“Muchas parejas sienten que la sequedad vaginal o genital simboliza el fin del deseo, cuando en realidad es solo una expresión corporal del paso del tiempo. Con los recursos adecuados, la vida íntima no solo continúa, sino que puede transformarse en algo más profundo”, dice la experta.

¿Qué significa que un lubricante tenga pH vaginal (3,8–4,5) y osmolalidad inferior a 1 200 mOsm/kg?

pH vaginal (3,8–4,5): el pH mide qué tan ácido o alcalino es un producto. El entorno vaginal naturalmente tiene un pH ligeramente ácido, entre 3,8 y 4,5, lo que ayuda a mantener sana la flora vaginal y a proteger contra bacterias e infecciones.

Si un lubricante tiene un pH más alto (más alcalino), puede alterar ese equilibrio, matar bacterias “buenas” (como los lactobacilos) y favorecer hongos o infecciones urinarias.

Osmolalidad inferior a 1 200 mOsm/kg: la osmolalidad se refiere a la concentración de partículas disueltas en un líquido. Cuando un lubricante tiene una osmolalidad muy alta (es decir, muchas partículas), puede extraer agua de las células vaginales, provocando sequedad, ardor o incluso microlesiones.

Por eso, la OMS recomienda lubricantes con osmolalidad inferior a 1 200 mOsm/kg, para evitar que el producto irrite o dañe los tejidos sensibles.

Le puede interesar: La sexualidad después de los 60 años: recomendaciones de un sexólogo

¿Cuáles ingredientes evitar?

Acosta enumeró sustancias problemáticas en lubricantes comunes:

• pH y osmolalidad inadecuados: pueden irritar y aumentar el riesgo de infecciones.

• Parabenos y fragancias no declaradas: asociados a irritación, alteraciones hormonales y alergias.

• Siliconas volátiles (como ciclohexasiloxano): asegura que en animales muestran posibles efectos adversos.

De acuerdo con los expertos, ahora los lubricantes se fabrican basados en fórmulas limpias: sin fragancias artificiales, parabenos ni colorantes, con pH balanceado y osmolalidad dentro de límites seguros. Esto es crucial en la vejez, cuando los tejidos son más vulnerables.

Para la doctora Restrepo, los lubricantes no son solo un producto, sino un facilitador de comunicación y bienestar mutuo: “En consultorio veo cómo, al elegir juntos el lubricante adecuado, las parejas se reconectan. A veces, esa pequeña acción reabre la puerta al diálogo, al juego y al placer compartido”.

Además, insiste en que hablar de lubricación no debe generar vergüenza: es un paso para resignificar la sexualidad como algo tierno, placentero y plenamente humano.

“En la vejez, cada persona necesita una fórmula distinta. No es lo mismo una mujer posmenopáusica que un hombre con baja lubricación natural. El criterio con el que trabajo incluye pH adecuado, sin irritantes, y que respete la microbiota”, dice Acosta.

Aagrega que en muchas farmacias no hay claridad: la etiqueta no suele indicar osmolalidad, ni se menciona el tipo de formulación. Acosta aconseja preguntar al proveedor o investigar en bases científicas. También enfatiza: “Un lubricante bien elegido no solo mejora la relación sexual, sino que previene pequeñas lesiones, infecciones y ayuda a conservar el circuito de placer”.

Para él, el uso de lubricante no es un signo de fracaso o cambio irreversible: “es simplemente adaptarse a una etapa distinta, digna, humana”.

Consejos prácticos para elegir lubricantes en la vejez

Ante tanta oferta, Acosta recomienda seguir estos criterios:

1. Buscar advertencias de pH y osmolalidad: pódcasts de la OMS y estudios como el de 2023 dan listados útiles.

2. Revisar ingredientes: evitar parabenos, fragancias genéricas (“aroma”) y siliconas solubles.

3. Analizar compatibilidad: si se usan condones, elegir productos compatibles con látex.

4. Considerar fórmula simple: sin “extras” como sabores, microesferas o estimulantes, que pueden irritar.

5. Observar reacciones: cualquier picazón, ardor o molestia requiere suspender el uso.

6. Consultar a un profesional de salud sexual si hay dudas, terapias concomitantes (como estrógenos) o condiciones médicas.

Algunas personas recurren a remedios caseros. Sin embargo, el sexólogo aclara que tienen riesgos:

• Los aceites dañan el látex y pueden provocar quistes.

• Las variantes orgánicas no están reguladas ni analizadas para pH/osmolalidad.

• Otros productos pueden alterar la microbiota o causar infecciones.

“Al final, un buen lubricante es un aliado para la dignidad y el placer. No importa la edad: merecemos intimidad sin dolor ni culpa”, concluye el experto.