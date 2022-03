Joven denuncia que 10 hombres la acosaron en parque de Madrid, Cundinamarca

10 hombres habrían intentado abusar de una joven en Madrid, Cundinamarca. Foto: Óscar Pérez

En redes sociales se hizo pública una denuncia de abuso, en la cual una joven, identificada como Isabella Wilches Torres, compartió su testimonio alrededor de un alarmante episodio: fue víctima de manoseos y acoso sexual por un grupo de 10 hombres, el pasado domingo 13 de marzo, en Madrid (Cundinamarca).

De acuerdo con su relato, salió de su casa a las 10:00 de la mañana para ir a votar, en medio de la jornada electoral que desarrollaba en el país. “Para ir hasta al puesto de votación tenía que pasar por una trocha, la que queda por el Parque de Las Flores. Cuando iba pasando, un grupo de aproximadamente 10 hombres me interceptaron y empezaron a hacer comentarios”, relata la joven.

“Uno se me acerca en una cicla y me pregunta que si me llevaba. Le dije que no. Estaba muy sola esa parte y me empiezan a rodear (...) uno de ellos me manda la mano a la cola y otro me empieza a manosear por mi parte íntima. Grito pidiendo auxilio y se empiezan a reír. Me agarran fuerte de los brazos, como para arrastrarme con ellos”, agrega Isabella.

“Me intentaba zafar, pero me volvían a agarrar. En ese punto ya me estaban manoseando todo el cuerpo. De hecho, uno de ellos dijo: ‘agárrela duro, la llevamos para allí y la cogemos entre todos´. Ahí ya no pude gritar (...) empiezo a desesperarme y con la sombrilla que llevaba los empiezo a apartar (...) empiezo a llorar y ellos se empiezan a reír”.

Desde la sección Bogotá de El Espectador nos comunicamos con Wilches, quien afirmó que se encuentra afectada psicológicamente, no solo por la situación, sino por los comentarios que ha recibido en redes sociales luego de publicar el video.

En comunicación con la jefatura de prensa de la Policía Nacional en Cundinamarca, se conoció que desde la estación de policía del municipio se visitó el lugar, apenas se conoció el caso. Allí lograron identificar a algunos hombres que cumplían con la descripción que hizo la mujer: “Sujetos entre 20 y 28 años, vestidos, algunos con uniformes deportivos de fútbol, amarillo con azul”.

Como era de esperarse, los hombres negaron los hechos, aunque sí reconocieron que le dijeron, según ellos, “halagos sobre como estaba vestida y lo bella que era”. Sin embargo, de acuerdo con la Policía, ningún sujeto ha sido capturado, dado que no se ha instaurado una denuncia formal y sin ella no se puede proceder a un proceso penal.

Por su parte, la víctima hace pocas horas decidió inhabilitar su cuenta de Instagram por la cantidad de comentarios que ha recibido luego de hacer pública la situación a la que fue sometida.

“Para mí ha sido muy difícil hacer la denuncia pública, por el peso de todo el mundo. Yo sé que mucha gente quiere ayudar, pero también se ha prestado para que muchos desvíen el caso. Me han escrito cuentas falsas, me ha llamado gente a insultarme y han intentado tergiversar la información. Desde algunas cuentas, no confiables, me han pedido declaraciones… pienso que pueden ser los mismos hombres”, nos expresó Wilches en entrevista.

Por ahora, el caso ya está en conocimiento de las autoridades y a pesar de que no hay una denuncia formal, sí quedó el mensaje de alerta que hizo Isabella a todas las mujeres que transitan por el sector para que no tengan que vivir el peligroso episodio que ella tuvo que soportar.

Cabe destarar que en el 2021, según la Defensoría del Pueblo, 10 casos de violencia de género fueron reportados por día. En total, 3.646 episodios en los cuales mujeres, jóvenes y niñas fueron víctimas de distintos maltratos, estando Cundinamarca entre la lista de departamentos con mayor número de casos.

