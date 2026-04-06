13 muertos y 76 siniestros viales: el balance de Semana Santa en Cundinamarca

En total, al menos 19 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales en Zipaquirá, Cajicá y Bogotá. Foto: Miguel Vivas

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La Semana Santa en Cundinamarca dejó un saldo preocupante en materia de emergencias, según el reporte consolidado que entregaron los bomberos de Cundinamarca. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, las autoridades reportaron 118 eventos atendidos, 76 accidentes de tránsito y 13 personas fallecidas, en medio de uno de los periodos de mayor movilidad del año.

El balance se da días después de uno de los hechos más impactantes de la semana, el siniestro vial en el pasaje Casa Blanca, entre los municipios de Zipaquirá y Cogua, que dejó a cinco personas fallecidas y a otras 19 lesionadas.

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Más de 100 emergencias en solo nueve días

De acuerdo con el reporte oficial de Bomberos Cundinamarca, durante la Semana Santa se registraron 132 personas lesionadas en diferentes incidentes, principalmente asociados a siniestros viales.

Además, se reportaron emergencias como:

15 incendios estructurales

5 inundaciones

4 deslizamientos

3 incendios forestales

En total, 48 municipios del departamento reportaron algún tipo de incidente, lo que refleja la magnitud de la operación desplegada durante estos días.

Siniestros viales: el problema principal

Los siniestros de tránsito concentraron la mayor parte de las emergencias, con 76 eventos registrados, 132 personas lesionadas y 13 fallecidos, mientras que en la Semana Santa de 2025 el departamento había reportado 51 siniestros viales, 13 víctimas fatales y 65 lesionados, lo que evidencia un aumento significativo en el número de heridos y en la ocurrencia de eventos, aunque las muertes se mantienen en el mismo nivel.

A nivel nacional, la tendencia también refleja presión sobre las vías: durante la Semana Santa de 2026 se reportaron 240 accidentes, 326 lesionados y al menos 72 fallecidos, cifras que contrastan con 2025, cuando el país había logrado una reducción histórica de muertes y siniestros. En conjunto, los datos muestran que, aunque no aumentan las muertes en Cundinamarca, sí hay una mayor intensidad de la siniestralidad, con más accidentes y personas afectadas en las vías.

Un despliegue masivo de atención

Para atender la emergencia, se activaron 81 cuerpos de bomberos, con más de 680 unidades en guardia permanente y 920 voluntarios en apoyo, en coordinación con Policía, Cruz Roja y autoridades locales.

Este despliegue permitió responder a una alta demanda de incidentes en uno de los periodos más críticos del año en materia de riesgo.

Un llamado a reforzar la prevención

El balance deja una conclusión clara: la Semana Santa sigue siendo un periodo de alto riesgo, especialmente en las vías.

Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar medidas de prevención, conducción responsable y control en carretera para evitar que estas cifras sigan en aumento en los próximos años.

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