Cuatro de cada 10 personas salieron de la pobreza extrema en Bogotá

El DANE destacó que entre 2024 y 2025 la pobreza monetaria cayó 1,8 puntos porcentuales, al pasar de 19,6 % a 17,8 %. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó este viernes su medición anual de pobreza monetaria correspondiente a 2025, un instrumento que mide el valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir.

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En Colombia, la pobreza cayó a niveles históricos luego de que 1,8 millones de personas salieron de esta condición durante el año pasado. Esta reducción consecutiva se ha mantenido a lo largo del Gobierno Petro, periodo en el cual la pobreza ha mostrado una tendencia a la baja desde 2022.

Para el caso de Bogotá, el DANE destacó que entre 2024 y 2025 la pobreza monetaria cayó 1,8 puntos porcentuales, al pasar de 19,6 % a 17,8 %. Por su parte, la pobreza extrema se redujo en 0,6 puntos porcentuales, pasando de 4,2 % a 3,6 %. Eso se traduce en que más de 477 mil personas y 176 mil personas lograron superar esta barrera, respectivamente.

Con estos resultados, Bogotá se mantiene entre las tres principales ciudades del país con menores niveles de pobreza monetaria y pobreza extrema, consolidando una reducción sostenida después de la pandemia.

¿Qué aportó a esta reducción?

Desde Integración Social destacaron el efecto de las transferencias monetarias sobre la reducción de la pobreza en Bogotá, que ha beneficiado, hasta ahora, a 1,7 millones de personas pobres y vulnerables.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico resaltó que durante 2025, 103 mil personas se beneficiaron con colocaciones en el mercado laboral, formación para el empleo, fortalecimiento de conexiones y financiamiento.

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Mientras tanto, 33 mil jóvenes recibieron apoyo semestral a la permanencia en educación superior, con una inversión de cerca de $86 mil millones por parte de Atenea y su programa Jóvenes a la E.

En cuanto a la economía, este factor creció 4,6% durante el tercer trimestre del año pasado, respecto al mismo periodo del 2024. El buen desempeño económico fue jalonado principalmente por sectores priorizados para la reactivación como construcción y obras públicas, vivienda y actividades artísticas y culturales.

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