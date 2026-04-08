7 de cada 10 empresas en Bogotá apuestan por un empleo incluyente

Los jóvenes entre los 18 y 28 años son la población que más está siendo contratada. Foto: Cortesía

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La Secretaría de Desarrollo Económico elaboró la más reciente encuesta de demanda laboral en la ciudad.

4.486 empresas con 3 o más trabajadores fueron encuestadas entre mayo y diciembre de 2025 para conocer sus necesidades y lo que el talento local ofrece.

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Uno de los principales resultados mostró un avance positivo en inclusión laboral: 7 de cada 10 empresas han contratado al menos una persona con barreras de acceso al empleo. La mayoría, jóvenes entre los 18 a 28 años, mujeres cabeza de hogar y personas mayores de 50 años.

“Este comportamiento evidencia una mayor apertura del tejido empresarial y plantea oportunidades para consolidar estrategias que promuevan una mayor participación de estos grupos en el mercado laboral”, destacó la entidad distrital.

¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes en el acceso a las oportunidades?

Según la encuesta de Global Opportunity Youth Network Bogotá, en los próximos dos años, el 44,2% de los jóvenes indicó que su prioridad es tener un negocio propio o emprender; el 31,5 % quiere estudiar o formarse; el 19,0% tener un empleo; y el 1,3% atender labores de cuidado en el hogar.

Respecto a los sectores económicos que mayor interés tienen, el 16,2% dijo tener interés en el sector de salud y bienestar, el 15,4% sector digital y tecnologías y 14,4% en el sector de ventas y comercio. Por su parte, aquellos que buscan oportunidades laborales, valoran más la estabilidad laboral en un 71,2%, una buena remuneración en un 46,9% y un trabajo que les permita adquirir aprendizajes y crecimiento en un 38,1%.

“Se destaca una necesidad por buscar empleos con jornadas de trabajo que permitan tener un mayor balance y desarrollo con otras dimensiones de sus vidas. Igualmente, hay una mayor valoración por entornos laborales que cuiden activamente de su salud mental y bienestar”, detalla el informe.

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Para Mauricio Salazar Sáenz, director de Empleo y Seguridad Social del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el emprendimiento es una forma “romántica de llamar el autoempleo, pero ¿qué pasa? La tasa de éxito en realidad es bastante baja. Lo que es cierto es que faltan políticas que realmente ayudan a orientar qué tipo de emprendimientos van a prosperar a futuro y cuáles no, teniendo en cuenta todo lo que se nos viene del cambio climático con cambios de tecnologías y demás. Todo esto para decir que muchas veces el autoempleo termina siendo muchas veces la única opción ante un mercado laboral que ofrece un desempleo alto y que la formalidad laboral es baja en el país”.

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