Más de 870 animales silvestres fueron atendidos en Tocaima durante 2025

Durante el 2025, 94 animales silvestres lograron regresar a su hábitat natural luego de completar procesos de valoración, atención veterinaria y rehabilitación. Aunque la cifra de liberaciones es menor frente al total de ingresos, desde la CAR aclaran que esto responde a la complejidad de muchos de los casos atendidos. Foto: CAR-Cundinamarca

Durante 2025, el CAV de Tocaima recibió a 874 animales silvestres que llegaron en condiciones de riesgo, en su mayoría por causas asociadas a la acción humana. Muchos de ellos fueron víctimas del tráfico ilegal de fauna, la tenencia indebida como mascotas,maltrato, accidentes o situaciones derivadas de la intervención en los ecosistemas.

Las cifras muestran la presión constante que enfrenta la fauna silvestre en el territorio de Cundinamarca. Del total de animales atendidos, la mayoría fueron aves (488), seguidas de mamíferos (209) y reptiles (159). También ingresaron anfibios (8) e invertebrados (10). Todos los casos provinieron de las 14 direcciones regionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Según explicó la entidad, el aumento en el número de animales atendidos se debe, en buena parte, al fortalecimiento de la línea de atención de fauna silvestre y al trabajo permanente de la unidad móvil, que permitió atender con mayor rapidez los reportes hechos por la ciudadanía y las autoridades locales.

“El incremento fue posible porque ahora los reportes llegan a tiempo y porque la unidad móvil facilita el traslado seguro de los animales desde los municipios hasta el CAV, reduciendo los tiempos de atención y mejorando su bienestar”, señaló Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

¿Vuelven a su hábitat?

Durante el mismo año, 94 animales silvestres lograron regresar a su hábitat natural tras completar procesos de valoración, atención veterinaria y rehabilitación. Aunque la cifra de liberaciones es menor frente al total de ingresos, desde la CAR aclaran que esto se debe a la complejidad de muchos de los casos.

Numerosos animales llegan con lesiones graves, en estado de estrés o con comportamientos aprendidos durante el cautiverio, lo que dificulta su regreso inmediato a la vida silvestre. En estos casos, la recuperación requiere tiempo, cuidados constantes y seguimiento para asegurar que puedan sobrevivir por sí solos.

Finalmente, la CAR reiteró un mensaje clave: la fauna silvestre no es mascota. Su protección empieza con la denuncia oportuna. Por eso, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea de atención de fauna silvestre (316 524 4031), disponible las 24 horas, y a asumir un rol activo en el cuidado de la biodiversidad del territorio.

