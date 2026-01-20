Línea 2 de Metro de Bogotá quedó desierta: Alcaldía abrirá licitación internacional

La Banca Multilateral y la Empresa Metro de Bogotá, descalificaron del proceso a dos de los cuatro oferentes en una primera etapa licitatoria. Foto: Empresa Metro de Bogotá

A las 10:00 de la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que las firmas precalificadas, interesadas en construir la Línea 2 del Metro de Bogotá, presentaran sus propuestas finales. Ninguno de los dos consorcios presentó alguna al cierre del plazo, ¿qué pasó? Esto es lo que explicó el Distrito y lo que viene para el proyecto.

¿Qué significa?

El anuncio lo dio el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aclaró que esta situación no implica la cancelación del proyecto, sino un ajuste en su ruta contractual. En ese sentido, anunció que en febrero se abrirá una nueva licitación pública internacional, respaldada por la banca multilateral y los convenios de cofinanciación vigentes.

“Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. Esto no significa que la Línea 2 del Metro no continúe. La Línea 2 del Metro continúa. Es más, vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Tenemos el apoyo de la banca multilateral, tenemos el soporte del convenio de cofinanciación y tenemos hoy un proceso mucho más maduro que hace algunos años”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

¿Por qué quedó desierta la licitación?

El mandatario hizo un recuento del proceso contractual, señalando que la licitación se estructuró en dos fases: precalificación y licitación pública. Para el inicio de esta administración, en enero de 2024, el proceso ya estaba en marcha. La etapa de precalificación había concluido antes, en agosto de 2023, con cuatro grupos habilitados, uno europeo y otro chino.

“Este proceso se hizo en dos etapas, una etapa de precalificación y una etapa de licitación pública. La etapa de precalificación terminó en agosto del año 2023 y se inició la etapa de licitación pública. Después de agosto del 2023 no podía sumarse un nuevo proponente. Cuatro grupos terminaron precalificados y así se inició la licitación pública en septiembre del 2023”.

Poco después de iniciada la licitación, uno de los grupos presentó una protesta por posibles conflictos de interés, la cual fue resuelta en octubre de 2024, más de un año después. Esa decisión, avalada por la banca multilateral, eliminó a dos de los cuatro consorcios, reduciendo la competencia a solo dos proponentes.

Con solo dos grupos en competencia, uno chino y otro español, la Empresa Metro adoptó medidas para estimular la pluralidad de ofertas, incluyendo prórrogas y adendas. Sin embargo, en octubre de 2025, el consorcio chino anunció que no presentaría propuesta, alegando riesgos asociados a la tasa de cambio en Colombia, lo que dejó el proceso con un único proponente.

Finalmente, el alcalde informó que el consorcio español tampoco presentó oferta, luego de que una de sus empresas integrantes se retirara del grupo, lo que hizo inviable la propuesta. Esa comunicación fue radicada el mismo día del cierre del proceso.

“Lo que hemos conocido hoy es que el grupo español, compuesto por las empresas Sacyr, Acciona y CAP, radicó una comunicación en la que manifiesta que no puede presentar propuesta debido a que una de las empresas del grupo, Acciona, se retiró. Al retirarse, se imposibilita la presentación de la propuesta. Eso es lo que ha ocurrido hasta hoy y lo que queremos informar a la opinión pública”, detalló.

¿Qué sigue?

Según el nuevo cronograma anunciado por la Administración Distrital, en febrero se reabrirá la licitación pública internacional para la Línea 2 del Metro de Bogotá, con el objetivo de atraer nuevos proponentes y garantizar mayor competencia.

El proceso prevé que la recepción de propuestas se realice en septiembre de 2026, tras un periodo de estructuración y ajustes técnicos y financieros. Finalmente, la adjudicación del contrato está proyectada para el primer trimestre de 2027, manteniendo la hoja de ruta del proyecto dentro del esquema de cofinanciación y acompañamiento de la banca multilateral.

