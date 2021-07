A ajustar protocolos: 11 profesores de colegio público dieron positivo para Covid

Desde el pasado 8 de julio, fecha en que se ordenó el regreso a todas las instituciones educativas, 377 colegios públicos de Bogotá comenzaron con el retorno gradual de estudiantes y profesores. Y uno de los grandes retos ha sido mantener las condiciones de bioseguridad, para evitar la propagación del Covid-19. No obstante, a pesar de los esfuerzos, evitarlo del todo es imposible.

Así quedó demostrado esta semana, cuando se prendieron las alarmas, al conocer que en un colegio de la localidad de Engativá, de 60 docentes que laboran en la institución 11 resultaron contagiados, razón por la cual, desde la rectoría del colegio se tomó la decisión de suspender las clases por dos días.

Vale resaltar que los contagios no se conocieron por azar. Se detectaron gracias a que desde el martes 27 de julio comenzaron un testeo en la institución y se realizaron 185 pruebas. Fue en este contexto que se identificaron los profesores con el virus, de los cuales, hasta el momento, no se tiene certeza dónde resultaron contagiados.

Según uno de los docentes, llama la atención esta situación pues los 60 profesores de la institución cuentan con el esquema completo de vacunación. No obstante, tienen contacto permanente con casi 2.000 estudiantes, que alternan la presencialidad en las instalaciones, en jornadas que van en la mañana y tarde, por lo que, seguramente será necesario ampliar la inspección para tratar de conocer la verdadera dimención del brote.

A pesar de esto, sin el debido rastreo epidemiológico, hoy no se puede decir que los profesores contrajeron el virus en la institución y menos, cuando toda la comunidad académica transita por una localidad con uno de los mayores índices de transmisibilidad y más casos activos en este momento en la ciudad.

Aunque la cifra de contagiados en este caso, para algunos podría no ser representativa como para poner en entredicho la importancia del regreso a clases en todo Bogotá, si es un campanazo para mantener el control constante en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de toda la comunidad educativa, no solo en las aulas sino, en especial, fuera de ellas.

Hasta hace ocho días, la Secretaría de Educación tenía en seguimiento especial a 32 instituciones distritales, en las que se habían detectado más de dos contagios. Sumado a esto, en este segundo semestre académico se retomó la búsqueda activa y testeo epidemiológico, junto con la Secretaría de Salud.

Piden garantías

En los últimos días, 377 de los 400 colegios públicos de la capital han vuelto a la presencialidad, así como el 60% de los estudiantes y el 72% de los educadores han retomado las clases en los colegios. Aunque la secretaría de Educación afirma que las condiciones están dadas para el retorno seguro de los funcionarios y alumnos, en la mañana de este jueves, las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá fueron tomadas pacíficamente por la junta directiva y profesores de la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

La ADE afirma que en al menos 94 colegios se han registrado casos positivos de Covid-19 y, señalan que no hay condiciones para la educación a los niños, cuyos padres decidieron no enviarlos al colegio. A su vez, se manifiestan en busca de respuestas por falta de garantías para mantener las medidas de bioseguridad ante el regreso a las clases, dado que algunas instituciones aun no contarían con las adecuaciones necesarias.

Ante esto, el Distrito ha señalado que tiene un Sistema de Alertas Tempranas por Enfermedad Respiratoria. Desde el 8 de julio manejan en promedio 70 alertas diarias, pero resaltan que “es importante tener en cuenta que este es un porcentaje bajo en comparación con la cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han retornado a la presencialidad escolar”.