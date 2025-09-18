A diario se recogen más de 5.600 toneladas de residuos no aprovechables en Bogotá

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aunque la capital enfrenta grandes retos y una crisis en la gestión de las basuras, detrás de la operación diaria hay 553 vehículos, más de 26.000 recicladores de oficio, para disponer, en promedio, 5.614 toneladas al día en el relleno Doña Juana, de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP).

Las críticas por basuras en las calles de Bogotá siguen proliferando. Ante la incertidumbre que generó la salida de la exdirectora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, y su fallido intento de renovar el esquema de basuras de la ciudad, la Alcaldía anunció que las frecuencias se mantienen y buscan reforzar las acciones, ahora que Armando Ojeda asumió la dirección.

“Se mantiene la frecuencia de recolección”

De los más de 550 vehículos con los que cuenta la UAESP, se incluyen 269 compactadores, 43 volquetas, 31 barredoras mecánicas, 16 vehículos de lavado, 26 camiones, 28 ampliroll y otros 140 vehículos de apoyo.

“Se ha logrado mantener una frecuencia mínima de recolección de 3 veces por semana, aumentando hasta una frecuencia diaria o incluso tres veces por día en zonas críticas como el centro de la ciudad”, afirmó la entidad.

El promedio mensual este año es de 29.678 toneladas recolectadas, entre concesionarios y Aguas de Bogotá. El promedio diario, que supera las 5.600 toneladas recogidas, se mantiene 3 % arriba que el del año anterior, no obstante, la ciudad puede general más de 8.000.

Adicional, se han censado 662 puntos críticos, de los cuales 477 siguen activos y se mantienen 154 “Ecopuntos” activos, a través de los cuales se han recibido más de 7.000 toneladas de residuos especiales.

Otras acciones de limpieza

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas es otra tarea que buscan fortalecer. Esta se realiza con una frecuencia mínima de 3 veces por semana, llegando a ser de hasta 28 veces semanales (4 veces al día) en zonas de alta afectación. En cuanto a corte de césped, en 2025, se mantiene el promedio mensual logrado en 2024, con más de 41 millones de m² de césped atendidos.

Un punto que la ciudadanía exige, es atención a los “puntos de regueros”. En respuesta, la Alcaldía implementa la estrategia “Cazaregueros”, con la cual han atendido 223.000 puntos en el primer semestre del año.

Alcaldía habilitó numeral para reportar basuras y escombros en Bogotá

La Secretaría General anunció que habilitó, en la Línea 195, la opción numeral 8, para:

Escombros abandonados en vía pública: registro del reporte para su gestión directa con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Servicios de aseo domiciliario: información sobre operadores, horarios de recolección, frecuencias y canales para gestionar reclamos. En los casos en que el servicio sea competencia directa del predio, el ciudadano es transferido de inmediato a la Línea 110. Poda de árboles y corte de césped en espacio público: explicación de los procedimientos y canalización de la solicitud hacia la entidad responsable.

Según la Alcaldía, la línea ya lleva casi un mes funcionando, tiempo en el que se han recibido más de 300 reportes. En esto, la Alcaldía busca que este número siga creciendo a medida que más personas participen activamente en el reporte de situaciones que afectan la limpieza y el orden de la Bogotá.

