Avanza debate sobre la política de drogas de Bogotá, en búsqueda de consensos

El proceso de formulación de la nueva política de drogas de la actual administración distrital ha sido duramente criticado por las organizaciones sociales y sectores que buscan participación y cumplimiento de las recientes sentencias (C-127 de 2023). En este contexto, se realizó un esperado debate de control político en el que las voces fueron escuchadas y la expectativa ahora se centra en que haya participación en la política en la que ya avanza la Secretaría de Salud.

El pasado 27 de agosto estaba programado, después de tres aplazamientos, el debate de control citado por las concejalas Donka Atanassova y Quena Ribadeneira, en la que organizaciones como ATS (de proyectos como Échele Cabeza) iban a presentar un informe que aborda ocho puntos, para sustentar la tesis de que Bogotá está retrocediendo en política de drogas.

Finalmente, el debate volvió a aplazarse una cuarta vez y, aunque el informe se conoció ese día, el debate al fin se realizó este 17 de septiembre. Durante la sesión, Ribadeneira lanzó críticas a la administración, ya que afirma que se concentró en penalizar el consumo en lugar de afianzar procesos que propendan a reconocer los derechos de los consumidores. En esa línea, la cabildante, indicó que entre enero y junio de este año han impuesto más de 20.700 comparendos por porte o consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. La anterior cifra alcanzó, en apenas cinco meses, el 87% del total de sanciones impuestas en el 2024.

Por su lado, el informe de ATS, halló que se impusieron 44.505 comparendos por porte y consumo de sustancias, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. De estos, el 58% se concentra en cinco localidades: Chapinero (6.392), Suba (5.258), Bosa (4.583), Tunjuelito (3.352) y Kennedy (2.552). “Se focaliza en sectores populares y el pago no supera el 15%. Esto deja a miles de jóvenes bloqueados para acceder a oportunidades como becas y empleos”.

También se revisaron las cifras sobre acciones contra bandas, que a diferencia, los operativos para el desmonte de estas estructuras cayeron de 24 en 2022 a apenas 8 en lo corrido de este año. Así mismo, las capturas de integrantes de estas organizaciones disminuyeron en más del 60% en el mismo periodo, aseguró la concejala.

Durante el debate, señaló, además, que la política distrital desconoce la sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional y lineamientos del Ministerio de Justicia, los cuales ordenan un enfoque basado en salud pública, reducción de riesgos y proporcionalidad. En sus palabras: “No hay prevención efectiva, no hay programas de reducción de daños y el sistema de salud no está preparado para atender a quienes sí requieren tratamiento. La estigmatización solo agrava la situación”, indicó la concejala.

Quena Ribadeneira también resaltó los datos de la Fundación Paz y Reconciliación que documentan al menos 196 organizaciones criminales vinculadas al microtráfico en Bogotá, con fuerte presencia en 16 de las 20 localidades.

¿Qué respondió el Distrito?

La administración enfatizó en los avances que ha hecho para formular una política inclusiva, asegurando la participación ciudadana, de al menos 10.000 personas. Aseguraron que esta política incluye: una perspectiva de derechos humanos, basada en evidencia científica, con un enfoque de salud pública moderno y adaptable a los desafíos actuales de la ciudad.

En este momento, la Secretaría Distrital de Salud lidera la etapa de agenda pública, la cual comenzó este mes. En esta, esperan convocar a las personas por medio de cabildos abiertos, encuentros comunitarios y sondeos virtuales.

“En este momento estamos realizando unos espacios de participación de todos los actores que tienen que ver con la política de SPA. Esta debe construirse con el consenso de toda la sociedad, no solo de una parte de esta. Debemos escucharlos a todos, tanto a quienes ejercer su derecho constitucional de elegir el consumo como a quienes no lo eligen”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

El secretario añadió que el primer foco de la estrategia es el consumo de sustancias psicoactivas de menores de edad, por lo cual la administración implementa un plan de acción transitorio intersectorial que, señalan, viene desde el 2024.

¿Cómo es el plan?

Prevención del consumo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en entornos escolares.

Reducción de daños sociales en poblaciones específicas como habitantes de calle, personas que se inyectan drogas, población LGBTI y trabajadoras sexuales.

Prevención y reducción de daños por consumo de alcohol en adultos.

Prevención del uso de dispositivos electrónicos con y sin nicotina (vapeadores).

Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información sobre oferta y demanda.

Desarrollo de acciones preventivas y de fortalecimiento del talento humano frente a nuevas sustancias y drogas emergentes.

