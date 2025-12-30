A juicio los señalados por la muerte del universitario Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Toma de la audiencia de medida de aseguramiento. Juan Carlos Suárez, imputado por homicidio agravado por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. Foto: Archivo Particular

La Fiscalía General de la Nación presentó en las últimas horas escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados como presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que fue brutalmente agredido el pasado 31 de octubre, después de que salió de una fiesta en un bar de Barrios Unidos.

Tras esta nueva fase de proceso, los detenidos comenzarán la etapa de juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

En este proceso, tanto la Fiscalía como la defensa deberán presentar sus pruebas de manera oral ante el juez. Mientras que la Fiscalía intentará demostrar que Suárez y González son culpables del homicidio, la defensa abogará por la inocencia de los imputados.

El caso

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hechos se registraron luego de que la víctima saliera de un bar. En ese momento, Suárez Ortiz habría interceptado al Jaime Moreno y luego lo golpeó en la nuca, sin que este reaccionara ante la agresión. Tras el primer golpe, el estudiante continuó su camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona, con la intención de evitar que la situación escalara y buscar transporte.

Sin embargo, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los hoy procesados lo persiguieron y lo alcanzaron metros más adelante. Según la investigación, Ricardo Rafael González Castro le propinó una patada por la espalda, segundos después de que Juan Carlos Suarez lo hubiera golpeado en el piso en múltiples oportunidades. La combinación de estas dos agresiones, dice la Fiscalía, fue el detonante que terminó con la vida del joven universitario.

El universitario fue trasladado en grave estado a un centro asistencial, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos en el rostro, el cráneo y el tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.

Por estos hechos, ambos hombres deberán responder en juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado, según lo establecido por la Fiscalía General de la Nación.

