¿Sin planes? Conozca los destinos ideales cerca de Bogotá para celebrar Año Nuevo

Con la llegada del fin de año, miles de bogotanos comienzan a buscar opciones para despedir el 2025 fuera de la ciudad. A pocas horas de la capital, distintos municipios de Cundinamarca, Boyacá y Tolima se preparan para recibir a visitantes con planes que combinan naturaleza, cultura, descanso y celebraciones tradicionales.

Desde pueblos coloniales iluminados hasta parques naturales y destinos cargados de misticismo, la región andina ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos.

Guatavita: historia, rituales y luces

A solo 57 kilómetros de Bogotá, Guatavita se consolida como uno de los destinos más visitados en esta época. Su valor histórico, ligado a la cultura muisca, y su ambiente tranquilo lo convierten en una opción ideal para quienes buscan cerrar el año con calma y conexión espiritual.

Durante diciembre, el municipio se llena de luces y actividades culturales. La Laguna de Guatavita, considerada sagrada, es el centro de recorridos guiados y rituales ancestrales. El acceso se puede realizar por la vía de La Calera o la Autopista Norte, y el alojamiento parte desde los $200.000 por dos noches, según plataformas turísticas.

Villa de Leyva: luces y tradición

Uno de los clásicos de fin de año es Villa de Leyva, famoso por su Festival de las Luces. En diciembre, el municipio se transforma con faroles, velas y espectáculos pirotécnicos que iluminan su plaza colonial.

Ubicado a unas tres horas de Bogotá, ofrece una amplia oferta cultural, gastronómica y hotelera. El trayecto incluye cuatro peajes y el hospedaje comienza alrededor de los $280.000 por dos noches, con opciones que van desde hoteles hasta zonas de camping.

Chingaza: naturaleza en estado puro

Para quienes prefieren despedir el año lejos del ruido, el Parque Nacional Natural Chingaza es una alternativa ideal. A unos 50 kilómetros de la capital, permite recorrer senderos ecológicos, lagunas glaciares y observar fauna como el venado de cola blanca.

El ingreso requiere reserva previa y está prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso. No hay venta de alimentos, por lo que se recomienda llevar provisiones. El acceso se realiza por La Calera, Guasca o Fómeque.

Monguí: tradición y páramo

En Boyacá, Monguí se destaca como uno de los Pueblos Patrimonio de Colombia. Sus calles empedradas, su arquitectura colonial y la cercanía al Páramo de Ocetá —considerado uno de los más bellos del mundo— lo convierten en un destino ideal para quienes buscan naturaleza y cultura.

Durante las festividades de fin de año, el municipio realiza ferias y eventos comunitarios que atraen a visitantes de todo el país.

Clima cálido: Carmen de Apicalá

Para quienes prefieren temperaturas altas, Carmen de Apicalá, en el Tolima, es una de las opciones más buscadas. A unas tres horas y media de Bogotá, ofrece clima cálido, piscinas naturales y fincas turísticas.

El hospedaje para dos personas inicia en los $200.000, mientras que las fincas para grupos pueden superar los $2 millones, dependiendo de la capacidad y los servicios.

Misterio y paisajes: la Peña de Juaica

Entre Tabio y Tenjo se encuentra la Peña de Juaica, conocida por relatos de avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales. Aunque el acceso a la cima está restringido, los alrededores ofrecen vistas panorámicas y un ambiente ideal para caminatas y fotografía.

El trayecto desde Bogotá toma entre 45 minutos y una hora.

Escapadas cercanas: La Calera, Fusagasugá y Choachí

Otros destinos muy visitados son:

La Calera, a solo 18 kilómetros de Bogotá, con alumbrados navideños y mercados locales.

Fusagasugá, conocida como la “Ciudad Jardín”, con clima cálido y actividades familiares.

Choachí, famoso por sus termales, senderos ecológicos y celebraciones decembrinas.

Un fin de año lejos del ruido

Desde pueblos coloniales hasta reservas naturales, los destinos cercanos a Bogotá se consolidan como alternativas ideales para despedir el año sin largos desplazamientos. Ya sea entre luces, montañas, rituales o descanso, la región ofrece opciones para comenzar el nuevo año con otra energía.

Prográmese y péguese una rodadita de fin de año.

