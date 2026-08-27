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A la cárcel hombre señalado de abusar de su hija de un año en San Cristóbal

La madre descubrió la agresión en el celular del procesado. El caso reaviva la alerta por los casi 300 abusos a menores este año en Bogotá.

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Redacción Bogotá
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27 de agosto de 2026 - 02:37 p. m.
El CTI lo capturó en San Cristóbal. El hecho se suma a las cerca de 300 denuncias de violencia sexual infantil en Bogotá este 2026.
El CTI lo capturó en San Cristóbal. El hecho se suma a las cerca de 300 denuncias de violencia sexual infantil en Bogotá este 2026.
Foto: fiscalía
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Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión preventiva a un hombre investigado por abusar sexualmente de su hija, una bebé de un año y 11 meses, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

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El expediente de la Fiscalía indica que las agresiones ocurrieron entre el 20 y el 21 de agosto en una vivienda del sector, en momentos en que el procesado quedó a cargo del cuidado de la menor. El caso se descubrió cuando la madre de la niña regresó al inmueble y halló en el teléfono celular de su pareja videos y fotografías que documentaban la agresión.

Las pruebas de la Fiscalía

Tras la denuncia, agentes del CTI practicaron la valoración médico-legal a la víctima, realizaron labores de vecindario y ejecutaron la orden de captura en vía pública del barrio La Victoria.

En las audiencias concentradas, un fiscal de la URI de Ciudad Bolívar le imputó los delitos de acceso carnal abusivo agravado y pornografía infantil, ambos con menor de 14 años.

Aunque el detenido no aceptó los cargos, el juez acogió la solicitud del ente investigador y lo envió a prisión mientras avanza el juicio que determinará su responsabilidad penal.

Un problema persistente

La vulnerabilidad de cientos de menores en Bogotá lamentablemente no es una novedad.

De acuerdo con cifras expuestas en el Concejo de Bogotá, en lo corrido del año la Policía Metropolitana ha registrado cerca de 300 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Aunque el 79 % de este tipo de agresión suele reportarse en espacio público, las autoridades advierten sobre el riesgo persistente en entornos que se piensan seguros como los hogares o los entornso escolares.

La gravedad de la problemática ubica a Bogotá a la cabeza del país en ingresos al ICBF por restablecimiento de derechos tras abusos a menores, panorama que ha llevado a insistir en la urgencia de agilizar las rutas de atención y poner en marcha un sistema único de registro distrital.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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