Asesinan a intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar durante operativo por triple homicidio

Policía Bogotá Foto: Policía Nacional

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El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, murió luego de resultar herido durante un intercambio de disparos con presuntos responsables de un triple homicidio perpetrado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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Por estos hechos, la Policía reportó la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego.

El operativo que terminó en balacera

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el uniformado hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores de investigación para identificar y ubicar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la parte alta de la localidad. Dichos homicidios estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Durante las labores de verificación, los investigadores llegaron hasta un punto del barrio Divino Niño donde se encontraron con varios de los presuntos responsables. Fue entonces que en medio del desesperado intento de huida de los implicados se produjo un intercambio de disparos.

En medio de su reacción, el intendente Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala y quedó gravemente herido. Sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

El intendente llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años.

Tres capturados tras el enfrentamiento

Tras el ataque y la confirmación del deceso, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para ubicar a los demás involucrados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho Zambrano, confirmó que tres personas fueron capturadas y que durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego.

Ahora las autoridades deberán establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si tienen relación con el triple homicidio que dio origen al operativo. La responsabilidad individual de los capturados tendrá que ser determinada por las autoridades judiciales.

Cristancho aseguró que las operaciones continuarán para localizar a otros posibles involucrados en los hechos.

“No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, afirmó el comandante de la Policía de Bogotá.

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