A la cárcel hombre señalado de abusar de sus dos sobrinos menores de edad en Cundinamarca

Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Guayabal de Síquima entre diciembre del 2025 y enero de 2026. Foto: Policía de Cundinamarca

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Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado como presunto responsable de cometer graves actos de violencia sexual contra dos menores de edad, familiares suyos, en el departamento de Cundinamarca. La captura se hizo efectiva mediante orden judicial por parte de uniformados de la Policía de Cundinamarca.

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Cabe mencionar que si bien el proceso investigativo y los hechos por los que se le acusa al capturado ocurrieron en territorio cundinamarqués, particularmente en el municipio de Guayabal de Síquima, las labores de inteligencia y seguimiento permitieron materializar la detención en el municipio de Mariquita, en el departamento del Tolima, lugar hasta donde se había trasladado el implicado para ocultarse y torpedear las labores de búsqueda que realizaban las autoridades

El desarrollo de la investigación

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el proceso penal se sostuvo tras el trabajo de la Unidad Básica de Investigación Criminal, que durante varios meses recopiló testimonios, peritajes y evidencias materiales que daban cuenta de la responsabilidad en varias situaciones de abuso sexual perpetradas contra los dos menores entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Estos elementos probatorios fueron determinantes para que un juez de la República emitiera la orden de captura por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.

Medida intramural

Los informes judiciales indican que el capturado presuntamente instrumentalizó su cercanía y el vínculo familiar directo con las víctimas, de 6 y 9 años de edad, para cometer los ilícitos aprovechando los escenarios de confianza dada la relación tío-sobrinos.

Tras hacer efectiva la orden judicial en el departamento del Tolima, el indiciado fue presentado ante las autoridades competentes para las audiencias concentradas de legalización de captura e imputación de cargos.

Ante la gravedad de los delitos que se le atribuyen, y el riesgo inminente para las víctimas y demás menores cercanos al entorno del capturado, el juez encargado del caso ordenó su reclusión inmediata en un centro penitenciario.

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