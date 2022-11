A la cárcel los cinco policías vinculados con la muerte de Juan Pablo González

Juan Pablo González murió en la tarde del domingo 6 de noviembre en una celda de la URI de Puente Aranda. / Cortesía Policía

En la respectiva audiencia del caso de la muerte de Juan Pablo González, el juez dictó medida de aseguramiento en contra de los policías Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, a quienes la Fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa.

Estos uniformados eran señalados por no haber evitado la muerte de González, quien fue encontrado sin vida el pasado 6 de noviembre en un baño de la celda cuatro del segundo piso de la URI de Puente Aranda. El juez advirtió que estos policías serían un peligro para el proceso, ya que podrían influir en los reclusos y otros uniformados testigos de los hechos.

Recordemos que el testimonio de los señalados no convenció al juez, puesto que no concordaban con los videos y pruebas entregadas por la Fiscalía. Para el togado es inconcebible que los uniformados no se hayan dado cuenta de lo que estaba sucediendo en la celda en la que habría sido asesinado González.

“Es supremamente grave, muy delicado y que va contra el Estado social de derecho, esas actitudes, cualquier persona que de aquí a mañana llegue por cualquier delito puede estar sometido a situaciones similares, de acuerdo con los elementos probatorios no puede ser una norma y la Fiscalía debe investigar. En el Estado social de derecho impera la ley, no del imperio de las personas privadas que quieran hacer justicia por su propia mano”, agregó el juez.

Recordemos que el fiscal del caso señaló que otros reclusos habrían rapado y obligado a Juan Pablo a bañarse, tomar orines y lo golpearon durante 27 minutos “lesionándolo hasta que perdiera la vida”. Y que estos policías presenciaron en la puerta del baño de esa celda lo que sucedía sin emitir ninguna alerta o intervenir.

