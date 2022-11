“Juan Pablo González se desmayó cuando se bañaba”: versión de policías señalados

Los uniformados ya fueron suspendidos y apartados de sus cargos, además, quedan a la espera de recibir o no la medida de aseguramiento. Foto: Archivo particular

Durante la audiencia de este miércoles 23 de noviembre, en la que se espera que el juez asignado para el caso de los cinco policías señalados de estar vinculados a la muerte de Juan Pablo González dicte medida de aseguramiento, se conoció los testimonios de los cinco uniformados, los cuales fueron comparados con los videos y otras pruebas entregadas por la Fiscalía.

De acuerdo con la minuta de la URI de Puente Aranda, el subintendente García llevó a González el pasado sábado 5 de noviembre sobre las 2:03 p.m. a ese centro, y lo ubicó en la celda 3 del primer piso, en donde el señalado por acceso carnal violento en contra de una menor, habría tratado mal a los otros privados de la libertad.

“Se dice que fue agresivo con los demás reclusos, que era grosero, razón por la cual el patrullero Brayan Andrés Marín Tovar (encargado de las celdas de paso del primer y segundo piso de esa URI), quien tiene entre sus funciones la verificación de los traslados (a audiencias, citas médicas) y documentos de las personas privadas de la libertad, lo llevó a otra celda del segundo piso”, así explicó el juez los testimonios de los policías.

Después de esto y de acuerdo con los patrulleros señalados, Marín llevó a González a la celda 4 del segundo piso, “para efectos de su seguridad por los problemas que había tenido en la celda 3 fue trasladado a otro piso en donde el personal es más calmado, lo reciben, lo ingresan a la celda, le cortan el cabello, lo llevan a bañarse, dicen que allá (en el baño) ingirió mucha agua y que de un momento a otro se desmaya, las personas lo sacan, lo sientan y le dan primeros auxilios, esas son las versiones de los policías”.

Después de esto, otros presos dieron avisos, “llegó una doctora, le practicó primeros auxilios, le midió los signos vitales e informó que González estaba muerto. Lo sacaron del baño, lo sentaron, llamaron al 123, una ambulancia llegó a los 10 minutos, y el personal de salud del vehículo también confirmó que el capturado había fallecido”, dicen también los testimonios de los señalados.

Para el juez, esta versión no concuerda con los videos brindados por la Fiscalía ni con el testimonio de un testigo que llevó esa institución como prueba, quien también es privado de la libertad y contó que “yo estaba haciendo aseo, él entra y se baña normal (Juan Pablo González), después entra a la celda (del segundo piso) y allá le quitan el pelo, no sé quién fue, pero él salió sin pelo, le dicen que se vaya a a bañar otra vez, él dice que no y le pegan una palmada”.

El testigo de la fiscalía agregó que “luego el señor se quita la ropa y se entró a bañar normal, 10 personas entran al baño, esas personas me hicieron salir y sacaron a los demás, yo estaba ahí parado en la puerta y veía como lo golpeaban, le comenzaron a pegar patadas, puños, le echaban baldados de agua fría y le decía, “ahora sí se acuerda de lo que le hicieron a la niña, ahora sí se acuerda”, le pegaban en la cara, estómago, testículos, le pegaban muy duro, después se encerraron y le seguían pegando, llegó el Paisa, el Junior y el Careperro (otros reclusos) y empezaron a orinarlo, lo hicieron tomar los orines de más de uno, después de eso siguieron golpeándolo”.

“El man ya se encontraba inconsciente y en ese momento lo dejaron quieto, ahí entré y me dicen vístalo, y dije que sí que porque si les decía que no pues peor para mí, llamaron a otro aseador para ayudarme, lo único que le dije (a González) fue “papá levántese o si no le van a dar más duro”, y él decía “no puedo, no puedo””, señaló el testigo.

En la audiencia el juez recalcó que González no sufrió ningún desmayo, y que cuando fue trasladado a la celda 4 del segundo piso, “Marín no se lo entrega a ningún uniformado sino a otra persona privada de la libertad, no lo ingresa a ninguna celda, sino que lo deja en el pasillo y es otro recluso quien lo ingresa a la celda”.

Recordemos que la Fiscalía les imputó a los policías delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa. Los sujetos señalados fueron identificados como: Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, ninguno aceptó cargos.

