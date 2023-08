A la cárcel los señalados del homicidio de un empresario en el norte de Bogotá

Los hechos se registraron sobre la calle 85 con carrera 7. Foto: Sec. de Movilidad

La Fiscalía informó este miércoles 9 de agosto sobre la judicialización, ante un juez de control de garantías, de Yesid Martínez Rodríguez y Juan Sebastián Virgüez Triana, señalados del homicidio del comerciante Adolfo Alberto Ortega García, quien fue asesinado en la tarde del pasado lunes 24 de julio, en la calle 85 con carrera Séptima.

Leer: Por solicitud de revocatoria, ¿podría el Pacto Histórico quedarse sin candidato en Bogotá?

Los hechos ocurrieron cuando Ortega iba saliendo de un gimnasio ubicado en el barrio La Cabrera, de la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. “El material de prueba recaudado evidenció que los procesados se movilizaban en una motocicleta y, al parecer, interceptaron a la víctima, a quien le dispararon en tres ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata”, informó la Fiscalía.

La entidad señaló que después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la zona, recoger testimonios y hacer el respectivo seguimiento e inspección de las interceptaciones de líneas telefónicas, se pudo dar con el paradero y la captura, el pasado 3 de agosto, de los señalados.

Martínez Rodríguez y Virgüez Triana fueron encontrados en los barrios Tres Reyes y el Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar. A ambos se le imputaron los delitos de homicidio y porte ilegal de armas agravados.

Podría interesarle: Claudia López pide al presidente Petro que la Nación financie la PTAR Canoas

Aunque ninguno acepto cargos, “el juez del caso determinó que los dos imputados deberán cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, confirmó la Fiscalía.

Cabe recordar que la alcaldesa Claudia López se pronunció ante este caso de sicariato, e informó que Ortega era un comerciante que contaba con “anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios”, escribió la mandataría en Twitter.

Y agregó: “el vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal. ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este Gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía!”

La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!

El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 24, 2023

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.