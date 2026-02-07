A la cárcel mujer que asesinó a un hombre con arma blanca en plena vía pública

Darly Dallana Barragán Naranjo Foto: Fiscalía

Un juez de control de garantías judicializó a Darly Dallana Barragán Naranjo, presunta autora del homicidio de un hombre el pasado 1 de junio de 2025.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, la mujer llegó hasta el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, donde identificó a un hombre que estaba en vía pública discutiendo con su pareja sentimental.

De manera, al parecer premeditada, Barragán sacó un arma blanca y atacó al sujeto por la espalda en repetidas ocasiones. No fue sino hasta que la víctima cayó al suelo que huyó del lugar.

Aunque el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por la procesada. A pesar de ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario como medida preventiva.

Los más buscados por hurto y homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá presentó la mañana de este jueves 15 de enero el cartel de los rostros más buscados por homicidio y hurto agravado en la capital del país. En esta ocasión con la particularidad de que el foco está puesto sobre los integrantes del grupo delincuencial conocido como los ‘Egolios’, conformado por cinco personas señaladas de cometer atracos de alto impacto y de estar vinculados con al menos dos homicidios.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, esta banda habría operado durante varios años en distintas localidades de la ciudad, concentrando sus actividades ilícitas en Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Su principal objetivo eran los vehículos de transporte de valores, comerciantes de alto perfil y personas vinculadas con el mundo de las esmeraldas.

Su modus operando consistía en suplantar a uniformados de la Policía Nacional mediante el uso de prendas privativas y la adecuación de motocicletas, fórmula a la que le sumaban el uso de armas de fuego.

Los más buscados

El primer rostro que se advierte en el cartel divulgado por las autoridades es el de alias ‘Pinto’, señalado como cabecilla del grupo y responsable de coordinar los asaltos. Según el expediente esta persona obtenía información sobre las víctimas, definía los recorridos tanto de acceso a la víctima como de escape, conseguía armas, vehículos y prendas privativas que les permitían simular procedimientos policiales sin ser detectados. Junto a él aparece alias ‘La Mona’, quien presuntamente también hacía pasar por policía y participaba en la logística de los robos.

El cartel también incluye a alias ‘Michael’, encargado de recolectar el dinero y los objetos de valor tras los atracos; por otro lado, alias ‘Dany’ y alias ‘Gato’, cumplían funciones de transporte y apoyo logístico. Una vez se cometían los millonarios hurtos, generalmente acompañados de altos niveles de violencia.

Los hurtos superan los COP 35.000 millones

Las autoridades les atribuyen al menos seis hurtos a carros de valores, con un monto cercano a los COP 35.000 millones, y tres robos selectivos a comerciantes de San Andresito de San José. Además, los cinco delincuentes que conforman el cartel son investigados por el homicidio de un policía en 2019, en Ciudad Bolívar, y por el asesinato del escolta de un esmeraldero en 2024, en el barrio Siete de Agosto.

“Los delincuentes que hacen parte de este cartel tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego”, señala la Mebog.

Los golpes previos a los “Egolios”

Tras más de un año de seguimientos, interceptaciones y análisis judiciales, en septiembre de 2025 se anunció la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial en municipios de Caldas, Quindío y Santander, donde permanecían ocultos tratando de evitar la acción de las autoridades.

Finalmente, las autoridades recordaron que si usted posee información importante que los lleve a dar con el paradero de alguna de estas cinco personas, puede comunicarse con la línea 123, llamar a la línea segura 3058143837 o reportar los hechos en el correo mebog-sijin@policía.gov.co.

