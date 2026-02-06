Allanamiento en Ciudad Bolívar dejó dos capturados y el decomiso de armas y drogas

Operativo en Ciudad Bolívar dejó dos capturados y el hallazgo de armas, munición y droga ocultas en una vivienda del sector. Foto: Policía Metropolitana de Bogt

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un operativo de patrullaje en la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional capturó a dos personas y decomisó armas de fuego, munición y estupefacientes que permanecían ocultos en una vivienda del sector de invasión Santa Bibiana.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento fue adelantado por unidades del CAI Santo Domingo, luego de que los uniformados escucharan varias detonaciones mientras realizaban labores de registro y control en la parte alta de la zona.

Lea más: Identifican a los seis trabajadores atrapados tras accidente en mina de Guachetá

Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida e ingresaron a una vivienda para refugiarse. Sin perderlos de vista y con el apoyo de otras patrullas, los uniformados iniciaron una persecución, ingresaron al inmueble y lograron capturarlos.

Durante la inspección, las autoridades incautaron tres armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 38 y dos armas artesanales tipo “changón”, además de 107 cartuchos, un chaleco balístico, un teléfono celular y cerca de 7.200 gramos de marihuana, cantidad suficiente para la elaboración de más de 3.500 dosis.

Los capturados, ambos de 21 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso privativo de prendas militares.

Las autoridades indicaron que continuarán reforzando los operativos en esta zona de la ciudad, con el fin de prevenir hechos delictivos y fortalecer la presencia institucional en sectores priorizados.

Le puede interesar: Taxista sufrió lesión ocular tras recibir un disparo en intento de robo en Usme

Desde la Policía Nacional se reiteró el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y se hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la tranquilidad de los barrios, a través de los canales oficiales y la línea 123.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.