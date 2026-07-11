A la cárcel presunto cabecilla del Tren de Aragua señalado de controlar las rentas ilegales

Alias ‘Maracucho’ fue enviado a prisión mientras avanza el proceso por su presunto rol como cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá. Foto: Fiscalía

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Un juez de control de garantías envió a prisión a Néstor Luis Castro Méndez, alias ‘Maracucho’, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla territorial del Tren de Aragua en el centro de Bogotá y responsable de coordinar varias de las principales economías ilícitas de esa organización criminal en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con la investigación, Castro Méndez habría integrado de manera permanente la estructura criminal entre febrero de 2023 y junio de 2025, periodo durante el cual, presuntamente, coordinó actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, tráfico de armas y hurtos.

Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que alias ‘Maracucho’ ejercía como cabecilla territorial y coordinador operativo del grupo delincuencial en una amplia zona comprendida entre el sector de Santa Fe, el Centro Internacional, Las Nieves, Las Aguas, el Parque Santander y el Parque de los Periodistas, donde, según el ente investigador, mantenía el control mediante intimidaciones y hechos de violencia.

Según la investigación, el procesado habría ordenado el cobro de extorsiones a comerciantes, vendedores ambulantes y residentes, administrado inmuebles utilizados como ‘paga diarios’ y expendios de estupefacientes, además de coordinar un componente armado encargado de ejercer vigilancia e intimidación para garantizar el dominio territorial de la organización.

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La Fiscalía también le atribuye la administración de recursos ilícitos superiores a COP 1.075 millones, producto, presuntamente, de la venta de drogas, las extorsiones, el manejo de inmuebles, hurtos y otras actividades ilegales. De acuerdo con el ente acusador, ese dinero habría sido movilizado mediante cuentas bancarias, billeteras digitales, transferencias electrónicas, giros nacionales e internacionales y retiros en efectivo, con el propósito de ocultar el origen de los recursos y financiar la operación del grupo criminal.

Durante la imputación, el ente investigador sostuvo que alias ‘Maracucho’ habría utilizado amenazas y hechos de violencia para mantener el control de las llamadas rentas criminales. Incluso, señaló que tendría conocimiento y participación en varios homicidios ocurridos en la zona, entre ellos el de una mujer que ejercía actividades sexuales, ocurrido el 6 de marzo de 2025, y el de un vendedor ambulante, casos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con el incumplimiento en el pago de extorsiones.

Asimismo, la investigación indica que otras personas identificadas con los alias de ‘Mary’, ‘Anthony’, ‘La Catira’ y ‘Marlon’ habrían participado como presuntos colaboradores de la estructura, encargados de realizar cobros extorsivos, administrar inmuebles y ejercer presión sobre comerciantes y arrendatarios para garantizar el recaudo de dinero.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

Castro Méndez no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez consideró que existían los elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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