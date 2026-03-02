A prisión dos miembros de “Los Satanás” involucrados en extorsiones a conductores en Soacha

Alias "Alexander" y alias "Rambú CV" fueron enviados a prisión. Los sujetos son señalados de dinamizar actos de extorsión y amenazas a conductores de servicio público y comerciantes del municipio. Foto: Policía de Soacha

La captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Satanás”, en la comuna León XIII, en Soacha, ocurre en un momento de alta tensión por la seguridad en el vecino municipio. Comerciantes y transportadores llevan años denunciando amenazas, cobros extorsivos y homicidios, una situación que en las últimas semanas derivó en protestas y bloqueos de vías clave del municipio.

Los detenidos, identificados por las autoridades como alias “Alexander” y “Rambú CV”, fueron capturados durante cuatro diligencias de allanamiento coordinadas con la Fiscalía General de la Nación. Según la investigación, ambos estarían vinculados a extorsiones y amenazas contra comerciantes y conductores del transporte público, sectores particularmente golpeado por este delito.

En los operativos se incautaron un revólver, munición, un artefacto explosivo, dos motocicletas, teléfonos celulares y panfletos intimidatorios firmados a nombre de “Los Satanás”, elementos que refuerzan la hipótesis de control territorial mediante el miedo. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos por porte ilegal de armas y explosivos.

Preocupación por índices de extorsión en Soacha

Las capturas se producen semanas después del asesinato de Agustín González, conductor del municipio, ocurrido el pasado 14 de febrero. El joven fue atacado a disparos cuando regresaba de una ruta desde Bogotá, a la altura del sector Las Flores, en el límite con Ciudad Verde, pese a que llevaba pasajeros a bordo. Aunque la Fiscalía aún investiga el móvil, compañeros del gremio no descartan que se haya tratado de una retaliación por negarse a pagar extorsiones.

Ese homicidio detonó protestas de conductores de buses intermunicipales que bloquearon durante horas la Autopista Sur, a la altura del sector Terreros. Los transportadores aseguran que las amenazas son constantes y que los cobros ilegales se han normalizado. “Son mensajes por WhatsApp, panfletos, advertencias claras. Piden hasta 100.000 pesos semanales por vehículo”, relató uno de los conductores afectados.

Durante los bloqueos, otro hecho violento agravó el ambiente: un joven de 23 años, que trabajaba como jalador de pasajeros, fue asesinado cerca de la estación San Mateo. La Policía de Soacha sostuvo que se trató de un hecho aislado de la protesta, pero la sucesión de muertes reforzó la percepción de descontrol.

Las cifras respaldan esa preocupación. De acuerdo con datos citados por la representante a la Cámara Alexandra Vásquez, los homicidios en Soacha han aumentado de forma sostenida desde 2022 y la extorsión, aunque con cifras absolutas bajas, sigue siendo un delito de alto impacto que afecta la vida cotidiana de comerciantes y transportadores.

Las autoridades locales destacan operativos y estrategias como el ‘Plan Guitarra’, enfocado en controles y requisas en buses, así como golpes a organizaciones delincuenciales. De hecho, “Los Satanás” ya habían sido objeto de una desarticulación parcial en 2025. Sin embargo, para quienes trabajan en las calles, el problema persiste. “La policía los captura, pero muchos quedan libres. Y los que seguimos pagando somos los mismos”, resume un conductor amenazado.

En ese contexto, las capturas recientes representan un golpe puntual a una estructura señalada de extorsión, pero también dejan en evidencia una pregunta de fondo que sigue sin respuesta clara: quiénes están hoy detrás de las amenazas y por qué, pese a los operativos, la violencia continúa marcando la rutina de trabajar y circular por Soacha.

