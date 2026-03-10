A prisión hombre señalado de asesinar a una mujer y abandonar su cuerpo en Kennedy

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 5 de septiembre de 2023, después de que Javier Rojas Jiménez, hoy procesado, compartiera con la víctima en un establecimiento dedicado a la venta de licor. Tras una discusión, ambos habrían abordado un vehículo. Según el ente acusador, dentro del automóvil la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante en al menos 26 ocasiones. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en una vía pública del barrio Las Palmitas, también en Kennedy. Foto: Fiscalía General de la Nación

Un juez de control de garantías envió a prisión a Javier Rojas Jiménez, señalado de asesinar a una mujer y abandonar su cuerpo en vía pública en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 5 de septiembre de 2023, después de que Rojas Jiménez compartiera con la víctima en un concurrido sector de rumba de la mencionada localidad. Tras una discusión que se suscitó en el establecimiento, ambos habrían abordado un vehículo.

De acuerdo con el ente acusador, en medio del recorrido la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante en al menos 26 ocasiones en el interior del vehículo. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en una vía pública del barrio Las Palmitas, también en la localidad de Kennedy, en el occidente de la ciudad.

La captura de Rojas Jiménez se realizó mediante orden judicial en un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ante la contundencia de las pruebas recopiladas, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó durante la audiencia. No obstante, pese a que Rojas no aceptó, mientras avanza el proceso penal, el juez decidió enviarlo a prisión.

Menos feminicidios, más mujeres en riesgo

El caso ocurre en medio de las alertas por violencia de género en la ciudad. Un análisis publicado recientemente por El Espectador advierte que, aunque en 2025 Bogotá registró 20 feminicidios, dos menos que en 2024, el riesgo para las mujeres no ha disminuido. Las valoraciones por posible feminicidio aumentaron 8 %, al pasar de 2.868 a 3.110 casos.

La investigación también advierte sobre subregistro, pues de 212 asesinatos de mujeres ocurridos entre 2023 y 2024 solo 47 fueron reconocidos oficialmente como feminicidio. Además, en cerca de la mitad de los casos las víctimas habían sufrido violencias previas y varias habían acudido a instituciones en busca de ayuda antes de ser asesinadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.