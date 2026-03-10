Cayó en Bogotá alias “El Ilusionista”, falso taxista que habría robado más de $500 millones

Según las autoridades, el hombre se hacía pasar por conductor de taxi para ganarse la confianza de sus víctimas, principalmente personas que salían de discotecas y establecimientos nocturnos en la ciudad. Foto: Dijin

Tras una investigación de tres meses, la Policía Nacional capturó en el norte de Bogotá a Juan Carlos Naranjo Becerra, conocido como alias “El Ilusionista”, señalado de cometer decenas de fraudes mediante la modalidad del “cambiazo” de tarjetas bancarias.

Según las autoridades, el hombre se hacía pasar por conductor de taxi para ganarse la confianza de sus víctimas, principalmente personas que salían de discotecas y establecimientos nocturnos en la ciudad.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el presunto delincuente habría logrado desfalcar a ciudadanos por más de 500 millones de pesos.

Así operaba el falso taxista

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que el sospechoso tenía un modus operandi cuidadosamente planeado.

Primero perfilaba a sus víctimas en lugares de rumba o restaurantes, especialmente en horas de la noche. Luego se ofrecía a llevarlas en su taxi hasta sus casas.

Durante el recorrido, al momento de pagar la carrera, les indicaba que podían hacerlo con tarjeta a través de un datáfono que él mismo llevaba.

Cuando la víctima entregaba la tarjeta para realizar el pago, el hombre aprovechaba un descuido para obtener la clave y cambiar el plástico por otra tarjeta similar, sin que la persona se diera cuenta.

Con la tarjeta original y la clave en su poder, posteriormente realizaba retiros o transacciones no autorizadas, afectando las cuentas bancarias de las víctimas.

Solo en 2025, las autoridades le atribuyen al menos 62 fraudes informáticos bajo esta modalidad.

Elementos incautados

Durante el operativo de captura se realizaron tres diligencias de allanamiento a inmuebles y a un vehículo, donde los investigadores encontraron material clave para el proceso.

Entre los elementos incautados están:

34 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias

2 datáfonos utilizados para los cobros fraudulentos

3 teléfonos celulares

1 tarjeta de control de taxi y una cédula presuntamente falsa

$726.000 en efectivo

Tras su captura, Juan Carlos Naranjo Becerra fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó los allanamientos, la incautación de los elementos y su captura.

La Fiscalía le imputó cargos por hurto por medios informáticos y violación de datos personales, delitos por los cuales fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

El presunto delincuente fue enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a no perder de vista sus tarjetas bancarias al momento de realizar pagos y a cubrir siempre el teclado al digitar las claves, especialmente cuando se utilizan datáfonos en establecimientos o vehículos de transporte.

