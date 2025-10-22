A prisión sujeto señalado de abusar sexualmente de su hijo de 11 años en Bogotá

Un padre de familia y su pareja sentimental fueron capturados en la localidad de Bosa señalado de cometer reiterados abusos sexuales en contra de su propio hijo, de 11 años. La denuncia involucra también a la pareja del hombre y madrastra del menor, quien habría participado en los hechos. Foto: Mebog

Un padre de familia fue capturado en el suroccidente de la capital, acusado de cometer reiterados abusos sexuales contra su propio hijo, un menor de 11 años que se encontraba bajo su custodia desde hace dos años. La denuncia, que sacude a la comunidad del barrio San Pedro, en la localidad de Bosa, involucra también a la pareja sentimental del hombre, una mujer de 35 años quien también habría participado en los hechos.

Según las autoridades, el hombre de 40 años aprovechó su posición de figura paterna y cuidador para someter al menor a agresiones sexuales dentro del entorno familiar. El niño, expuesto a una convivencia permanente con su agresor, no había contado lo sucedido hasta que comenzó a mostrar síntomas de depresión.

Fue su madre quien, al notar el deterioro emocional, acudió a un profesional en psicología. En ese espacio seguro, el menor logró narrar el abuso, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de atención y llevar el caso ante las autoridades.

“Se logró determinar que este sujeto, el padre del menor, y su madrastra, obligaban al menor a tener relaciones sexuales al interior de una vivienda en la localidad de Bosa. Es gracias a la buena observación que realiza la madre del menor que se lograron conocer los hechos. Se reitera a todos los padres, docentes y cuidadores de menores que, ante cualquier síntoma o sospecha de que algún menor puede estar siendo víctima de abuso, acudan a la Policía Nacional para que podamos realizar las atenciones”, señaló el teniente coronel, Norberto Caro, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Mebog.

“Situaciones como depresión, falta de confianza y estar muy distraídos frente al entorno social o familiar, pueden ser signos de alarma. Ante cualquier sospecha, no dude en acudir a las autoridades”, enfatiza Caro.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) logró recolectar evidencia suficiente para materializar las órdenes de captura contra el padre y su compañera. Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y enfrentan cargos por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Un juez de control de garantías los envió a prisión mientras continúa el proceso judicial.

Por otro lado, la Policía confirmó que el hombre registraba antecedentes judiciales por el delito de violencia intrafamiliar.

Así puede denunciar la violencia sexual contra menores

Cualquier persona que conozca un caso de presunta violencia sexual puede denunciar en:

La Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122 o en el sitio web www.fiscalia.gov.co sistema de denuncia virtual: ¡ADenunciar!

CAIVAS (Centro de atención Integral a víctimas de violencias y abuso sexual)

Carrera 33 No. 18 – 33, segundo piso.

URI ((Unidad de Reacción Inmediata)

En la Comisaría de Familia más cercana al lugar de residencia, de manera presencial, si la situación se presentó en contexto intrafamiliar o en la línea telefónica 601- 3808400 ‘Una llamada de vida’.

Reportar, informar u orientar a través de:

Línea 141 ICBF (Cuando la violencia ocurrió fuera de la familia y es un niño, niña o adolescente)

Línea 106 Salud

Línea de emergencia 123

Línea 143 Personería Distrital

Línea de teléfono púrpura: 018000112137 – WhatsApp: 300 755 1846

En la línea telefónica 601-3808400 ‘Una llamada de vida’

Por otro lado, para ampliar la información relacionada puede consultar en detalle la Ruta de Atención a través de este enlace.

