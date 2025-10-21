Adulta mayor permanece en estado de abandono frente a urgencias de la Cruz Roja

La mujer de 80 años fue abandonada hace más de seis meses Foto: Ojo de la Noche, Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un lamentable caso de abandono ocurre ante los ojos de cientos de personas e instituciones desde hace varios meses. Una adulta mayor de al menos 80 años, permanece en riesgo de condición de calle a las afueras del centro de Urgencias de la Cruz Roja, ubicado en el barrio Bellavista Occidental, localidad de Engativá.

Según vecinos, la señora María duerme sobre un andén y se cubre con una cobija para el intenso frío de la noche. Los alimentos que consume son gracias a la solidaridad de quienes la ayudan. “Le he ofrecido incluso llevarla a mi casa, pero no quiso”, comentó un habitante al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Lea más: Carrera 13 ahora tendrá cámaras de fotodetección para cazar infractores

Desde la Cruz Roja, indicaron a este diario que fue un trabajador del personal de salud, quien le suministró una carpa para tener abrigo e igualmente activaron la alerta al Distrito. “La señora es renuente a recibir las atenciones”, agregaron.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social, detalló a El Espectador, que desde mayo y hasta la fecha, se han acercado equipos psicosociales, junto a la Secretaría de Salud y la SubRed Norte, para brindarle la oferta institucional, entre ellos el Servicio de Cuidado Transitorio Día – Noche. “En dos ocasiones ha aceptado el ingreso, pero ha regresado al punto pocos días después. Al parecer, cuenta con familiares que han intentado sensibilizarla, pero ella expresa su decisión de permanecer en el lugar”, acotaron.

La entidad distrital, señaló también que el caso de la señora María lleva siendo atendido por la subdirección para la Adultez desde hace varios años: el 15 de septiembre de 2022, 12 de diciembre de 2022, 24 de abril de 2023, 15 de abril de 2024, 25 de junio de 2024 y el 23 de mayo de 2025 cuando se presume llegó a la sede de la Cruz Roja.

La última visita, agregaron, fue el 21 de octubre donde nuevamente le ofrecieron los servicios, sin éxito de que ella aceptara el traslado. “Se presume que la ciudadana tiene un compromiso de salud mental sin tratamiento. En los abordajes ha manifestado no recibir alimentos, pues informa que la quieren envenenar. Así mismo, informa que no recibe monedas, pues requiere billetes de alta denominación para comprar sus implementos necesarios para subsistir. (...) Respetar la autonomía de los adultos mayores es un principio fundamental, incluso cuando esto implica que, inicialmente, no acepten la ayuda”.

Sobre este caso, Integración Social apuntó que el próximo 24 de octubre harán una nueva visita y la semana del 27 al 30 del mismo mes, acudirán junto a la Personería de Bogotá.

El abandono es un delito

Las Comisarías de Familia de la Secretaría de Integración Social reportaron 137 casos de personas mayores de 60 años víctimas de abandono en el contexto familiar durante todo 2024, y 131 casos más entre enero y agosto de 2025, alcanzando un total de 268 casos en ambas vigencias.

Además, con corte a septiembre de 2025, 481 personas mayores se encuentran en lista de priorización para ingresar al servicio de Comunidad de Cuidado. (129 personas con dependencia funcional severa y 352 en dependencia moderada).

Cabe recordar que la Ley 1850 de 2017 penaliza el abandono de personas mayores. Quienes incurran en esta conducta pueden enfrentar de 4 a 8 años de prisión y multas de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Le puede interesar: Babilla hallada en pecera en Soacha alerta sobre tráfico de fauna en Cundinamarca

Desde la Subdirección para la Vejez de la Secretaría de Integración Social, analizan que sus causas van desde estereotipos que invisibilizan la vejez, rechazo familiar, exclusión social, precariedad económica, hasta debilitamiento de las redes de apoyo.

Como parte de su responsabilidad con esta población, destacaron que cuentan con una serie de servicios especializados para la protección efectiva de las personas mayores:

Comunidades de Cuidado : atención permanente institucionalizada con alojamiento, alimentación y acompañamiento integral en 19 unidades operativas y con cerca de 1.980 cupos.

Centros de Cuidado Transitorio Día-Noche : atención a personas mayores en situación o riesgo de habitar la calle, en 6 unidades operativas con 357 cupos.

Bogotá te Acompaña en la Vejez: atención inmediata con equipos móviles ante reportes de abandono o violencia a personas mayores.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.